|Общество
|11.01.2018 08:25
АЧС не покинула Волгоградскую область и в новом году
Вирус африканской чумы свиней выявлен в личном подсобном хозяйстве в хуторе Майоровский Суровикинского района Волгоградской области. В настоящее время там работают специалисты ветеринарной службы, установлены охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией. Сейчас специалисты выполняют все необходимые мероприятия для локализации АЧС. На территории, где выявлен вирус, установлены дезинфекционные барьеры.
Напомним, в прошлом году на территории Волгоградской области было зарегистрировано 19 случаев заболевания домашних свиней африканской чумой свиней и 2 инфицированных вирусом АЧС объекта в дикой фауне.
«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
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Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
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Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Общество
|11.01.2018 11:01 (Обновлено: 11.01.2018 11:02)
Антимонопольная служба признала ненадлежащей рекламу такси "ГОСТ", которая распространялась в г.Камышине Волгоградской области. Как сообщили ИА "Высота 102" в Волгоградском УФАС, жалоба поступила от местного жителя на рекламу мобильного приложения указанного такси. По информации заявителя, на осуществление данной деятельности у рекламодателя, а также владельцев зарегистрированных в данном приложении машин, отсутствовало разрешение на перевозку пассажиров и багажа легковым такси. В ходе рассмотрения дела рекламодатели давали противоречивые объяснения, указывая, что не осуществляют деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Относительно приложения они пояснили, что запустили его в тестовом режиме, чтобы любой мог якобы с ним "поиграть". Установлено, что первоначально на радио...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|11.01.2018 09:59
Собаки совершили много подвигов во время Великой Отечественной войны. Они служили санитарами, минерами, саперами, подрывали вражеские танки, доставляли спецдонесения, оружие и продовольствие. В Сталинграде четверолапых бойцов впервые использовали в августе 42-го на северных окраинах города, где проходил участок обороны 282-го стрелкового полка 10-й дивизии войск НКВД. О вкладе собак в Сталинградскую Победу - в видеоматериале ИА "Высота 102".
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|Происшествия
|11.01.2018 08:02
На станции Канальная в Светлоярском районе Волгоградской области грузовой состав наехал на пешехода. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, происшествие случилось накануне вечером. Пострадал 37-летний мужчина, который получил тяжелые травмы – перелом основания черепа, множественные переломы ребер, ушибленные раны нижних конечностей. Он доставлен в больницу. Выясняются причины произошедшего.
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|Здравоохранение
|11.01.2018 07:36
В праздник Крещения – в ночь с 18 на 19 января - очень важно соблюдать правила безопасности при купании в купелях, - заявили ИА «Высота 102» в областном комитете здравоохранения региона. «Купание в проруби - отличный способ укрепления здоровья и повышения иммунитета, но не для всех, - говорит главный внештатный специалист профилактической медицины Алексей Покатилов. - Подобная процедура без предварительной подготовки опасна для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, имеющим нестабильный уровень артериального давления, аритмию, заболевания почек, астму, сахарный диабет и ЛОР-заболевания. Им категорически запрещено окунаться в ледяную воду. Жителям региона с малейшими признаками простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ тоже...
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|Аналитика
|10.01.2018 20:05
Смотрите сегодня в программе: ВМК «Красный октябрь» как никогда близок к банкротству - в рамках процесса, инициированного по заявлению налоговых органов, начался сбор сведений об имуществе завода. История «облысевшего» дома в Дзержинском районе Волгограда стала поводом для проверки чиновников облстройнадзора: их заподозрили в неправомерных действиях. В Кировском районе Волгограда поставлен рекорд по срокам «невывоза» мусора из жилого сектора: помойка подобралась к детской площадке. Советские витражи заиграли новыми красками: реконструкция ДЮЦа на улице Краснознаменской в центре Волгограда завершена на 90 %. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят и в эфире «Первого волгоградского канала». Смотрите нас в будние дни ежедневно...
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|Общество
|10.01.2018 18:05
Жители Волжского 18 марта получат специальные бюллетени для голосования по выбору территории, которой необходимо благоустройство. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волжского, власти города предложили волжанам определить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». До 9 февраля 2018 года в Волжском продлится приём предложений от волжан. Заявки о включении в перечень общественной территории (улицы, сквера, парка, аллеи, площади и т.д.) от жителей города принимаются письменно в свободной форме в комитете благоустройства и дорожного хозяйства администрации Волжского. Отбором общественных территорий будет заниматься специальная комиссия. В её состав войдут специалисты структурных подразделений...
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|Происшествия
|10.01.2018 17:55
Инспектор ДПС ГИБДД областного управления МВД России пойман при получении 15 тысяч рублей взятки. Как сообщила ИА “Высота 102” старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, полицейского задержали накануне утром в Тракторозаводском районе. По данным следствия, инспектор остановил машину, водитель которой был пьян. Автомобилист решил “откупиться” от стража порядка, но, так как денег ему не хватило, отправился за ними домой. Час спустя он вернулся и, как только деньги попали в руки стража порядка, того задержали сотрудники службы собственной безопасности Главка МВД. ...
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|Общество
|10.01.2018 17:35
Далеко не все отельеры Волгограда всерьез восприняли заявление Роспотребнадзора о недопустимости взвинчивания цен к ЧМ-2018. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на популярный сайт бронирования гостиничных номеров «Booking», стоимость гостиничных номеров в Волгограде на время проведения мундиаля по-прежнему можно назвать фантастической. Напомним, 15 декабря и.о руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Резников публично заявил, что ведомство уже провело полсотни проверок и возбудило первое административное дело в отношении отельера-«хапуги». В качестве примера откровенно наглого завышения цен на совещании, посвященном подготовке к чемпионату, была названа гостиница «Галерея Парк Волгоград», в которой «президентский» люкс продавался за 130 тысяч...
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|Экология
|10.01.2018 17:11
Торжественная церемония награждения компаний, показавших наилучшие результаты по реализации экологических мероприятий, состоялась в рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды, выставки-форума «ЭКОТЕХ» и заседания Федерального экологического совета на тему «Год экологии в Российской Федерации: главные задачи, их реализация и перспективы». Награду минерально-химической компании «ЕвроХим» вручил руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на церемонии была отмечена активная экологическая деятельность «ЕвроХима», которая стала ещё одним подтверждением приверженности компании своей экологической политике, базирующейся на наилучших доступных технологиях, снижении выбросов и сбросов и социальной ответственности. В 2010-2016 годах предприятия «ЕвроХима» израсходовали на реализацию...
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|Экономика
|10.01.2018 16:03
В рамках инициированного налоговиками процесса о признании АО «ВМК «Красный Октябрь» банкротом ряд ведомств займутся проверкой сведений об имуществе предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, в частности, в ГИБДД выяснят, сколько транспортных средств принадлежит заводу, комитет госимущества и Росреестр должны подготовить для суда сведения об имуществе и о сделках с ним. Кроме того, к предстоящему заседанию, назначенному на 22 января, уже подготовлена кандидатура арбитражного управляющего. Напомним, арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом металлургического комбината «Красный Октябрь» из-за...
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|Общество
|10.01.2018 15:20
Министр образования РФ сообщила депутату Госдумы от Волгоградской области, чем закончилась история со школьником из ЯНАО
Министр образования и науки России уведомила депутата Госдумы от Волгоградской области об итогах проведенного расследования по следам поездки школьников из ЯНАО в Германию. Как сообщает ИА «Высота 102», Анна Кувычко получила ответ на свой запрос от главы ведомства Ольги Васильевой, в котором изложены подробные обстоятельства выступления ученика школы из Нового Уренгоя в парламенте ФРГ. Напомним, 19 ноября российский подросток выступил в бундестаге с докладом, посвященном солдатам вермахта. В своем выступлении мальчик упомянул, в том числе, о «невинности» солдат вермахта и «тяжелых условиях плена», в которых они оказались после разгрома фашистов под Сталинградом. Высказывания подростка были неоднозначно встречены общественностью...
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|Общество
|10.01.2018 14:26
«Волгоград вошел в топ-10 городов для новогодних путешествий» - под таким заголовком пресс-служба областной администрации выдала новость на тему развития туристической привлекательности региона. Вывод о том, что в первые дни нового 2018 года в Волгоград рвались туристы, сделан на основе данных рейтинга сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Как сообщает ИА «Высота 102», в рейтинг вошли самые дешевые российские города (не курорты), в которых с 1 по 8 января гости бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысячи рублей в сутки. По дешевизне Волгоград оказался...
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|Аналитика
|10.01.2018 13:45
Волгоградская область вошла в пятую, последнюю группу регионов со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) по итогам исследования фонда «Петербургская политика» за декабрь минувшего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня данные фонда, рейтинг региона не изменился по сравнению с предыдущим месяцем прошлого года и составил 4,7 балла. Среди позитивных событий эксперты назвали открытие министром транспорта РФ Максимом Соколовым и губернатором Андреем Бочаровым движения по мосту через Ахтубу в Волгограде. Открытие после реконструкции моста через озеро Чиганак и реку Бузулук в Алексеевском районе. Получение областью 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению...
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|Общество
|10.01.2018 13:14
Уборка территории вокруг трех административных зданий администрации Волгоградской области от снега обойдется бюджету почти в 200 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, речь идет о «главном офисе» администрации региона на проспекте Ленина, 9, также об административном здании на Скосырева,8, где расположен ряд комитетов, и о здании общественной палаты Волгоградской области на Набережной имени 62-ой армии,1. За вышеобозначенную сумму планируется вывезти около 280 кубических метров снега. Пока, правда, работы для уборщиков снега в Волгограде нет. Но, возможно, зима еще свое возьмет. Кроме того, действие контракта распространяется до конца нынешнего года.
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|Происшествия
|10.01.2018 12:32
Контрактный управляющий комитета по рекламе администрации Волгограда Татьяна Ярыгина была оштрафована за волокиту при опубликовании данных о заключенных договорах. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В феврале-марте ушедшего года комитетом по рекламе горадминистрации был заключен ряд муниципальных контрактов. Сведения о них публиковались в интернете с опозданием в 1-2 месяца. Нарушения вскрылись при проведении прокурорской проверки. За это областной комитет финансов оштрафовал Ярыгину на 20 тысяч рублей.
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11 января 09:59
11 января 08:25
АЧС не покинула Волгоградскую область и в новом году 13
11 января 08:02
10 января 18:05
10 января 17:55
10 января 17:35
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10 января 14:26
10 января 13:45
10 января 13:14
10 января 12:01
10 января 11:51
10 января 11:26
Общество
11 января 08:25
АЧС не покинула Волгоградскую область и в новом году 13
10 января 18:05
10 января 17:35
10 января 15:20
10 января 14:26
10 января 13:14
10 января 12:49
10 января 11:26
10 января 10:51
10 января 09:07
9 января 10:11
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6 января 20:19
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