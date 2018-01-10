АЧС не покинула Волгоградскую область и в новом году

Вирус африканской чумы свиней выявлен в личном подсобном хозяйстве в хуторе Майоровский Суровикинского района Волгоградской области. В настоящее время там работают специалисты ветеринарной службы, установлены охранно-карантинные ветеринарно-полицейские посты. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе администрации региона, диагноз установлен Волгоградской областной ветеринарной лабораторией. Сейчас специалисты выполняют все необходимые мероприятия для локализации АЧС. На территории, где выявлен вирус, установлены дезинфекционные барьеры.

Напомним, в прошлом году на территории Волгоградской области было зарегистрировано 19 случаев заболевания домашних свиней африканской чумой свиней и 2 инфицированных вирусом АЧС объекта в дикой фауне.



