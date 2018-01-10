Минприроды России и Росприроднадзор наградили «ЕвроХим»









Торжественная церемония награждения компаний, показавших наилучшие результаты по реализации экологических мероприятий, состоялась в рамках V Всероссийского съезда по охране окружающей среды, выставки-форума «ЭКОТЕХ» и заседания Федерального экологического совета на тему «Год экологии в Российской Федерации: главные задачи, их реализация и перспективы». Награду минерально-химической компании «ЕвроХим» вручил руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, на церемонии была отмечена активная экологическая деятельность «ЕвроХима», которая стала ещё одним подтверждением приверженности компании своей экологической политике, базирующейся на наилучших доступных технологиях, снижении выбросов и сбросов и социальной ответственности.

В 2010-2016 годах предприятия «ЕвроХима» израсходовали на реализацию экологических мероприятий свыше 8,68 млрд рублей, что позволило уменьшить выбросы в атмосферу на 33%, снизить потребление свежей воды на 31% и сократить объём сброса сточных вод на 30%.

Современные природосберегающие технологии заложены в проектные решения при строительстве поверхностного и подземного комплексов горно-обогатительного комбината по добыче и переработке калийных солей Гремячинского месторождения, разработку которого ведет компания «ЕвроХим-ВолгаКалий».

Так, подземный способ добычи позволяет поднимать из выработок рудника Гремячинского ГОКа на поверхность только руду, а пустая порода останется в недрах, чтобы не образовывать дополнительных отходов и сохранить цельность водозащитной толщи при максимальном извлечении сильвинитовой руды

В системах производственного водоснабжения предприятия используются очищенные хозяйственно-бытовые стоки. Применение бессточной системы водопотребления исключает сброс сточных вод в природные водоемы.

Сократить площади используемых земель и соответственно уменьшить нагрузку на почвы позволяет многоэтажное расположение оборудования сильвинитовой обогатительной фабрики.

Всего на стадии проектирования Гремячинского горно-обогатительного комбината компанией «ЕвроХим-ВолгаКалий» рассмотрены и внедрены порядка 60-ти наилучших доступных технологий природосберегающего направления. Как отмечают в компании, экологическая безопасность проекта подтверждается результатами многочисленных натурных наблюдений и лабораторных исследований. Данные анализов проб воздуха, воды и почвы доказывают, что строительство Гремячинского ГОКа не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду.



