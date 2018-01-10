В Волгограде сотрудницу комитета по рекламе горадминистрации наказали за волокиту

Двоих жителей Калмыкии, избивших и ограбивших таксиста в Центральном районе, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, преступление было совершено во время новогодних праздников. Двое посетителей одного из караоке-клубов в центре города, выйдя из заведения, подошли с претензиями к таксисту. По их словам, у машины волгоградца слишком громко работал двигатель. Затем они ударили мужчину и забрали у него три тысячи рублей. Однако долго пробыть на свободе дебоширам не удалось - вскоре их нашли и задержали оперативники отдела полиции № 4. Молодые люди, которым 22 и 23 года, сознались в преступлении. Сейчас они находятся в СИЗО....

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