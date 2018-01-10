|Происшествия
|10.01.2018 11:09
Под Волгоградом задержали сварщика при попытке взлома сигнализации в охраняемом коттедже
Бойцы Росгвардии задержали в поселке Рыбачем Среднеахтубинского района 38-летнего сварщика, который пытался проникнуть в охраняемый коттедж. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Росгвардии по Волгоградской области, мужчина пытался отключить сигнализацию в частном домовладении путем подбора электронного ключа, а также вскрыл двери в салон автомобиля "Mercedes", оборудованного противоугонной системой "Глонас" и припаркованного в дворе домовладения. Сигнал о происшествии поступил на пульт вневедомственной охраны Росгвардии, на месте выдвинулась группа задержания. Мужчина при виде патрульного автомобиля попытался скрыться на территории близлежащей лесополосы, но ему это не удалось. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, а также проверяется информация о причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.
«Победный 43-й»: Новый год в Сталинграде 75 лет назад советские солдаты встречали по-особенному
Главный редактор ИА "Высота 102" Сергей Трофимов: С пожеланиями к друзьям, злопыхателям и форумчанам
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
Новый 1943 год советские солдаты в Сталинграде встречали с особым чувством. Они еще не знали, что...
Уважаемые волгоградцы, читатели и зрители ИА «Высота 102»! ...
Новый год по восточному календарю будет годом Собаки. Перед праздником съемочная группа ИА «Высота 102» побывала в гостях у питомцев...
|Экономика
|10.01.2018 16:03 (Обновлено: 10.01.2018 16:26)
В рамках инициированного налоговиками процесса о признании АО «ВМК «Красный Октябрь» банкротом ряд ведомств займутся проверкой сведений об имуществе предприятия. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Волгоградской области, в частности, в ГИБДД выяснят, сколько транспортных средств принадлежит заводу, комитет госимущества и Росреестр должны подготовить для суда сведения об имуществе и о сделках с ним. Кроме того, к предстоящему заседанию, назначенному на 22 января, уже подготовлена кандидатура арбитражного управляющего. Напомним, арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом металлургического комбината «Красный Октябрь» из-за...
Прочитана: 1137 раз
|Общество
|10.01.2018 15:20
Министр образования РФ сообщила депутату Госдумы от Волгоградской области, чем закончилась история со школьником из ЯМАО
Министр образования и науки России уведомила депутата Госдумы от Волгоградской области об итогах проведенного расследования по следам поездки школьников из ЯМАО в Германию. Как сообщает ИА «Высота 102», Анна Кувычко получила ответ на свой запрос от главы ведомства Ольги Васильевой, в котором изложены подробные обстоятельства выступления ученика школы из Нового Уренгоя в парламенте ФРГ. Напомним, 19 ноября российский подросток выступил в бундестаге с докладом, посвященном солдатам вермахта. В своем выступлении мальчик упомянул, в том числе, о «невинности» солдат вермахта и «тяжелых условиях плена», в которых они оказались после разгрома фашистов под Сталинградом. Высказывания подростка были неоднозначно встречены общественностью...
Прочитана: 2109 раз
|Общество
|10.01.2018 14:26
«Волгоград вошел в топ-10 городов для новогодних путешествий» - под таким заголовком пресс-служба областной администрации выдала новость на тему развития туристической привлекательности региона. Вывод о том, что в первые дни нового 2018 года в Волгоград рвались туристы, сделан на основе данных рейтинга сервиса бронирования отелей Tvil.ru. Как сообщает ИА «Высота 102», в рейтинг вошли самые дешевые российские города (не курорты), в которых с 1 по 8 января гости бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысячи рублей в сутки. По дешевизне Волгоград оказался...
Прочитана: 1907 раз
|Аналитика
|10.01.2018 13:45
Волгоградская область вошла в пятую, последнюю группу регионов со слабой устойчивостью (меньше 5,0 баллов) по итогам исследования фонда «Петербургская политика» за декабрь минувшего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные сегодня данные фонда, рейтинг региона не изменился по сравнению с предыдущим месяцем прошлого года и составил 4,7 балла. Среди позитивных событий эксперты назвали открытие министром транспорта РФ Максимом Соколовым и губернатором Андреем Бочаровым движения по мосту через Ахтубу в Волгограде. Открытие после реконструкции моста через озеро Чиганак и реку Бузулук в Алексеевском районе. Получение областью 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению...
Прочитана: 4398 раз
|Общество
|10.01.2018 13:14
Уборка территории вокруг трех административных зданий администрации Волгоградской области от снега обойдется бюджету почти в 200 тысяч рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, речь идет о «главном офисе» администрации региона на проспекте Ленина, 9, также об административном здании на Скосырева,8, где расположен ряд комитетов, и о здании общественной палаты Волгоградской области на Набережной имени 62-ой армии,1. За вышеобозначенную сумму планируется вывезти около 280 кубических метров снега. Пока, правда, работы для уборщиков снега в Волгограде нет. Но, возможно, зима еще свое возьмет. Кроме того, действие контракта распространяется до конца нынешнего года.
Прочитана: 1951 раз
|Общество
|10.01.2018 12:49 (Обновлено: 10.01.2018 12:50)
За превышение в почве химикатов, используемых для борьбы с сорняками, оштрафован предприниматель, арендующий под теплицы участок сельскохозяйственных земель на территории Котлубанского сельского поселения в Городищенском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора. По результатам административного расследования установлено превышение в почве глифомата - неселективного системного гербицида, используемого для борьбы с многолетними сорняками. Центральный районный суд назначил предпринимателю административный штраф в размере 500 рублей за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Прочитана: 605 раз
|Происшествия
|10.01.2018 12:32
Контрактный управляющий комитета по рекламе администрации Волгограда Татьяна Ярыгина была оштрафована за волокиту при опубликовании данных о заключенных договорах. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина. В феврале-марте ушедшего года комитетом по рекламе горадминистрации был заключен ряд муниципальных контрактов. Сведения о них публиковались в интернете с опозданием в 1-2 месяца. Нарушения вскрылись при проведении прокурорской проверки. За это областной комитет финансов оштрафовал Ярыгину на 20 тысяч рублей.
Прочитана: 4811 раз
|Происшествия
|10.01.2018 12:01 (Обновлено: 10.01.2018 12:07)
Служебно-розыскные собаки помогли полицейским задержать во Фролово подозреваемых в разбое. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, накануне вечером трое мужчин ворвались в пункт приема металла, расположенный в промзоне. На двоих злоумышленниках были красно-белые новогодние колпаки, лицо третьего скрывала маска-балаклава. Требуя денег, они избили сторожа металлическим прутом. Потом обыскали все помещения, но не найдя ничего ценного поспешили сбежать. Вызванный наряд полиции приехал на место преступления со служебными собаками. Четвероногие помощники правоохранителей взяли след преступников, и привели стражей порядка к общежитию на окраине города. Во время обхода здания, полицейские задержали двоих братьев 20 и 21 лет,...
Прочитана: 892 раз
|Экономика
|10.01.2018 11:51
В Волгоградской области запускают новый механизм льготного ипотечного кредитования: в 2018 году на реализацию новой региональной программы в облбюджете предусмотрено более 15,5 млн рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в комитете строительства региона. Соответствующее трехстороннее соглашение подписано администрацией субъекта, АО "АИЖК" и региональным оператором федерального агентства - ОАО "ВАИЖК". В результате данной меры поддержки процентная ставка по ипотечным займам для граждан может быть снижена до 6% годовых на весь срок кредитования. Также будет упрощена схема предоставления льгот за счет осуществления единовременной выплаты региональному оператору из областного бюджета. Предоставление льготных ипотечных кредитов предполагается молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий....
Прочитана: 2418 раз
|Общество
|10.01.2018 11:26
Бывший директор МКОУ «Березовская кадетская средняя школа-интернат» Николай Дорофеев обжаловал свое увольнение в суде. Как сообщили ИА «Высота 102» в Даниловском районном суде Волгоградской области, рассмотрение дела состоится уже в середине января. Ранее объявлялся перерыв в связи с болезнью истца. Ответчиками по иску бывшего директора кадетской школы-интерната выступила администрация Даниловского района в лице отдела образования районной администрации. Именно это структурное подразделение администрации района стало инициатором расторжения трудового контракта с директором школы-интерната. Напомним, увольнение директора кадетской школы-интерната вызвало волну протестов родителей учеников, которые провели в конце прошлого года митинг, где потребовали восстановить Николая Дорофеева на работе. Сам уволенный директор считает, что...
Прочитана: 4689 раз
|Происшествия
|10.01.2018 10:52 (Обновлено: 10.01.2018 11:01)
Двоих жителей Калмыкии, избивших и ограбивших таксиста в Центральном районе, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, преступление было совершено во время новогодних праздников. Двое посетителей одного из караоке-клубов в центре города, выйдя из заведения, подошли с претензиями к таксисту. По их словам, у машины волгоградца слишком громко работал двигатель. Затем они ударили мужчину и забрали у него три тысячи рублей. Однако долго пробыть на свободе дебоширам не удалось - вскоре их нашли и задержали оперативники отдела полиции № 4. Молодые люди, которым 22 и 23 года, сознались в преступлении. Сейчас они находятся в СИЗО....
Прочитана: 832 раз
|Общество
|10.01.2018 10:51
Уполномоченный по правам человека Волгоградской области обратился в следственные органы с просьбой провести доследственную проверку на наличие состава преступления по факту неправомерных действий должностных лиц инспекции строительного надзора по Волгоградской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, речь идет о «раздетой» многоэтажке № 30 по ул. 51 Гвардейской Дивизии г. Волгограда, о которой не раз сообщало ИА «Высота 102» в своих публикациях. Такая проверка уже началась. Главной причиной многолетних жилищных сложностей для проживающих стали неправомерные действия должностных лиц инспекции строительного надзора по Волгоградской области, выдавших в конце 2013 года заключение о вводе в эксплуатацию жилого дома при наличии...
Прочитана: 3190 раз
|Общество
|10.01.2018 10:35
В мотострелковое соединение, дислоцированное в Волгоградской области, поступили новые автоцистерны АЦ 6-40 на базе "КамАЗ"-43118, предназначенные для тушения пожаров. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе Южного военного округа. Автоцистерна АЦ 6-40 предназначена для тушения пожаров в населенных пунктах, на промышленных предприятиях, других объектах и служит для доставки к месту пожара или аварии запаса огнетушащих веществ, пожарно-технического вооружения. Объем автоцистерны составляет 6000 литров, а мощность насоса позволяет доставить в очаг возгорания до 40 литров воды в секунду. Салон машины оборудован местом для отдыха, кондиционером и автономным отопителем, а высокая проходимость и большой объем перевозимой воды позволяет использовать автоцистерну в...
Прочитана: 464 раз
|Экономика
|10.01.2018 10:20
В Волгограде «Титан-Баррикады» отчитался о самых высоких зарплатах в машиностроительном комплексе региона
Пресс-служба АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» распространила информацию по итогам прошедшего года, сообщает ИА «Высота 102». Как подчеркивается в пресс-релизе, цитируем, «в 2017 году АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады» на 19,6 процента нарастило производственные объемы при самой высокой средней заработной плате в машиностроительном комплексе волгоградского региона». Однако какова средняя зарплата на предприятии – в публикации не уточняется. Вместе с тем, как ранее сообщало информагентство в материале «В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй», среднемесячный доход первого заместителя генерального директора и генерального конструктора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» Николая Нескоблина, согласно предоставленной в суд справке, составлял свыше 805 тыс....
Прочитана: 1966 раз
|Расследования
|10.01.2018 09:42
Житель Волгограда, обвиняемый в совращении 32 детей из 18 регионов страны, и приговоренный к 13,5 годам колонии строгого режима, снова предстанет перед судом. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, 49-летний волгоградец обвиняется в 37 преступных эпизодах, за пять из них ранее он и получил свое наказание. В течение 2015 года мужчина знакомился в одной из соцсетей с девочками в возрасте от 7 до 13 лет. На своей "левой" страничке он представлялся 13-летним подростком, от его имени отправлял порнофото, в том числе с изображением детей, а также заставлял девочек...
Прочитана: 3711 раз
10 января 16:03
10 января 15:20
10 января 14:26
10 января 13:45
10 января 13:14
10 января 12:49
10 января 12:01
10 января 11:51
10 января 11:26
10 января 11:09
Под Волгоградом задержали сварщика при попытке взлома сигнализации в охраняемом коттедже 7
10 января 10:52
10 января 10:51
10 января 10:20
10 января 09:42
10 января 09:07
9 января 20:00
9 января 17:46
Происшествия
10 января 12:01
10 января 11:09
Под Волгоградом задержали сварщика при попытке взлома сигнализации в охраняемом коттедже 7
10 января 10:52
9 января 15:53
9 января 14:56
9 января 14:36
9 января 14:07
9 января 08:27
7 января 10:32
5 января 11:09
3 января 22:28
|Все RSS сайта
|АРХИВ новостей Волгограда
Поиск
День 10 Января, Ср
Волгоград
температура -2..-4 С, давление 755..757 мм рт.ст., ветер Западный, 6 м/с
Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
10 Января, Ср
|1 $
|57.0463 руб.
|1 €
|68.2103 руб.
|1 GBP
|77.2122 руб.
|1 CHF
|58.1275 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
Обсуждают в форуме
Самые читаемые новости
Просмотров: 25099
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области активисты должны выполнить задачу по сбору 7,5 тысячи подписей за Путина12
Просмотров: 14316
Просмотров: 10616
Просмотров: 10479
Просмотров: 5359
Просмотров: 4313
Просмотров: 4273
Просмотров: 4262
Рекомендуемые к прочтению новости
Рекомендации: +95 / 4-
Рекомендации: +93 / 41-
Рекомендации: +81 / 1-
Рекомендации: +78 / 4-
Рекомендации: +61 / 8-
Рекомендации: +59 / 2-
Рекомендации: +59 / 10-
Рекомендации: +58 / 5-
Рекомендации: +56 / 1-
Рекомендации: +48 / 8-