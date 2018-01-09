









Сегодня, в первый рабочий день после новогодних праздников, журналисты ИА «Высота 102» решили посмотреть, как идут облицовочные работы на фасаде нового дома №30 по улице 51-я Гвардейская в Дзержинском районе Волгограда, который больше известен как «голый» и дом «в лохмотьях». Однако рабочих там сегодня не было, хотя к облицовке здания, по словам жителей, представители застройщика - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором Алексеем Щербиным - приступили за 2-3 недели до наступления 2018 года. Правда, закрыли облицовкой только торцевую часть здания, да и то не до конца. На этом все работы застопорились.

Как рассказывают жильцы, их обращения в управляющую компанию, которая, напомним, носит такое же название – ООО «УК Энергопром» - ни к чему не привели. То им говорят, что «ничего не знаем, обращайтесь к Щербину», то «закончились стройматериалы, ждите».

Между тем к марту этого года господин Щербин пообещал людям полностью привести дом в порядок. И даже разослал во все структуры – начиная от чиновников и заканчивая судебными приставами - фотографии о выполнении работ на фасаде, - утверждают жильцы. Однако, по их словам, Щербин в очередной раз, судя по всему, пускает всем пыль в глаза и всячески оттягивает проведение работ. Во всяком случае, с такими темпами, которые имеют место на сегодняшний день, ситуация к марту вряд ли изменится. А в некоторых квартирах люди второй год живут с промерзающими стенами и грибком. В результате болеют и дети, и пожилые люди. Но разве волнует это застройщика? Ведь в ином случае он давно бы уже свои недоделки устранил.

Тем не менее, в ответе инспекции госстройнадзора по Волгоградской области от 22 декабря 2017 года на имя депутата Госдумы Татьяны Цыбизовой, к которой обратились жильцы дома, руководитель инспекции Александр Сторожук сообщает, цитируем: «Вопросы устранения застройщиком недостатков, выявленных в ходе эксплуатации объекта и установленных вышеуказанными судебными актами, находятся в ведении службы судебных приставов, в деятельность которых органы исполнительной власти субъектов РФ не вправе вмешиваться. По имеющейся в инспекции информации, в настоящее время на жилом доме № 30 по ул. 51-ой Гвардейской Дивизии выполняются работы по замене вентилируемого фасада».

«Получается, что таким образом чиновник вводит в заблуждение и депутата, и нас?», - спрашивают волгоградцы.

Напомним, новостройка, которая была принята в эксплуатацию в конце декабря 2013 года, «прославилась» массой недоделок. В частности, фасадной плиткой, которая стала сыпаться на асфальт и калечить автомобили. Руководитель ООО «УК Энергопром» приказала всю плитку с дома снять, оставив новостройку без защитного фасада.

Как можно было принимать дом в таком виде – до сих пор все жильцы задаются этим вопросом. Разрешение на введение в эксплуатацию дома было подписано тогдашним замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым, который, впрочем, не понес за это никакой ответственности. Та же самая ситуация и с застройщиком. Алексей Щербин, согласно решению арбитражного суда Волгоградской области, должен был еще в 2016 году безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома. Однако все это время, судя по его действиям, он кормит людей обещаниями. А при встрече с журналистами информагентства обвинил в нежелании «разрулить» ситуацию представителей администрации Волгоградской области, о чем «Высота 102» сообщала в публикации

«Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников».



