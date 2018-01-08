В Волгограде в новогодние праздники работали и четвероногие артисты

Десятки праздничных мероприятий прошли в Волгограде в новогодние праздники. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации города-героя, так, музыкальный театр дал рекордное количество - более 30 - детских представлений (с 23 декабря по 7 января) и 6 концертов для взрослых, в том числе на свежем воздухе - 2-го января в Комсомольском саду. А в новогоднюю ночь на сцене на площади Павших Борцов наравне с ведущими работала собака породы хаски. Трехмесячный щенок Лакерта попал на новогодний бал прямо с корабля – из рук профессиональных заводчиков. Четвероногого артиста везли из Красноармейского района. А во время праздника щенка приходилось греть в машине, чтобы он не замерз.

Хоровая студия мальчиков и юношей Волгоградской консерватории впервые дала новогоднее представление для детей в виде спектакля "Три ключа от сундука". На сцене концертного зала было задействовано 50 человек - все воспитанники хоровой студии "Камертон" и студенты консерватории. По свидетельству волгоградцев, которые не захотели сидеть дома в праздничные дни, они ничуть не пожалели, что выбрали именно такой способ отдыха. Ведь было, что вспомнить: и парад креативных елок в Комсомольском саду, и Рождественские спортивные игры, и катание на коньках и многое другое.



