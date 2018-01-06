Сквозняк в помещениях, плохое освещение и высокая влажность стали основаниями для приостановления на 30 суток деятельности МКУК «Динамовский центр культуры и благоустройства» Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Нехаевского районного суда. На приостановлении работы дома культуры настаивали представители территориального отдела Роспотребнадзора, которые выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации здания учреждения. В ходе проверки было установлено, что в доме культуры отсутствует рабочее освещение, а температура в помещениях всего +4...+4,8 °C при нормативе в +13 – +24 °C. Влажность воздуха в помещениях также превышает норму и составляет 80% при допустимых 40-60%, а скорость движения воздуха – 0,3 м/с (при нормативе 0,1 м/с). Выявленные нарушения, по мнению проверяющих, представляют угрозу для жизни и здоровья лиц, работающих в данном учреждении, а также жителей Динамовского сельского поселения Нехаевского муниципального района Волгоградской области. На суде установлено, что из-за долгов с июля 2017 года дом культуры не обеспечивается электрической энергией, газом, а в холодное время года в здании полностью отсутствует теплоснабжение. Собственником дома культуры и учредителем юридического лица является администрация Динамовского сельского поселения.



