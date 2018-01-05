Похороны бывшего ректора ВолГУ Олега Иншакова назначены на вторник, 9 января. Как сообщили ИА «Высота 102» в университете, по завещанию бывшего руководителя вуза прощание с ним состоится в здании научной библиотеки, расположенной по соседству с главным корпусом вуза. Панихида начнется в 11.00. Похоронен Олег Иншаков будет на Димитриевском кладбище.

Библиотеку ВолГУ можно считать долгожданным детищем самого Олега Васильевича. Крупнейшее в ЮФО научное книгохранилище поле долгих лет строительства распахнуло свои двери в марте 2014 года.

Олег Иншаков являлся ректором Волгоградского госуниверситета с 1995 по 2014 годы. Следующие два года занимал пост президента вуза. Профессор, доктор экономических наук, советник губернатора Волгоградской области по социально-экономическим вопросам скончался на 66-ом году жизни после продолжительной болезни.