Волгоградский союз писателей пополнится новыми талантами

В канун Рождества в волгоградском клубе творческой интеллигенции "Парнас" подвели итоги ушедшего года. Как сообщили сегодня ИА "Высота 102" в волгоградском доме литераторов, основные события были связаны с победами молодых поэтов и писателей на международных и всероссийских конкурсах. Среди них - литературно-художественные конкурсы "Сталинградская сирень", "Гренадеры, вперёд!", "Жемчужная строка", пушкинский конкурс-фестиваль, который традиционно проходит в области в День русского языка.

Победителей, завоевавших первые, вторые и третьи места, поздравили руководители писательского Союза, особо отметив современное звучание стихотворений Елены Ломакиной, искренность интонаций произведений Людмилы Колесниченко и Владислава Ситникова, художественное своеобразие Натальи Жалниной и Ольги Бочарниковой. Двадцать семь дипломов лауреатов получили за свои произведения члены литературных клубов, объединений и кружков из Палласовкого, Руднянского, Даниловского, Новоаннинского, Николаевского, Суровикинского, Еланского и других районов области. А благодарственными письмами были отмечены несколько десятков участников конкурсов и фестивалей.

Из числа победителей были выбраны кандидаты в члены Союза писателей России. Ими стали Павел Великжанин из Волжского, Наталья Аксиниченко из Волгограда, Вадим Никитин и Усман Алимбеков из Камышина, Владимир Павшук из Дубовки.

"Мы сегодня наблюдаем необычное явление в творчестве особенно молодых авторов, - говорит руководитель клуба "Парнас" волгоградский поэт Елизавета Иванникова. - Они стремятся рассказать о своих жизненных ощущениях в стихах и прозе, и в творчестве неожиданно проявляется их глубинное понимание Родины". По словам Иванниковой, несмотря ни на какие трудности, всплеск особого интереса к литературному творчеству среди людей разных поколений можно объяснить не только просветительской деятельностью профессиональных писателей, для которых проведение мастер-классов в районах области стало делом привычным и необходимым, но и желанием самих пишущих не потеряться в житейской суете, найти единомышленников. И в городе на Волге, и в далекой донской глубинке живут и работают люди, пишущие на красивом, образном, глубоко прочувствованном русском языке, богатство которого неоценимо. "И то, что таких людей в нашем крае много, и понятия «родина», «вера» «любовь», «совесть», «честь», «добро» для них не пустой звук, а осознанная необходимость открыть для себя и донести до читателей сокровенную глубину Слова - дает всем опору и надежду на сохранение нашей самобытности", - заключила Иванникова.







