Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бухгалтеру АО «МСК-Волжский», осужденной к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в ноябре 2017 года женщина была осуждена Волжским городским судом за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, в период с июля 2014 года по сентябрь 2015 года, работая в должности бухгалтера, она путем обмана руководства молсыркомбината при подготовке в электронном виде реестров о начислении заработной платы сотрудникам общества вносила завышенные суммы выплат работникам. Таким образом, ей удалось необоснованно перечислить на расчетный счет, а затем похитить более 3,5 миллиона рублей. Представитель гособвинения просил суд увеличить наказание до 3,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Защитник настаивал на признании приговора незаконным и необоснованным в связи с нарушением уголовно – процессуального закона. Так, суд, по его мнению, не учел срок пребывания осужденной на принудительном лечении в психиатрической больнице закрытого типа, преклонный возраст, раскаяние в содеянном, наличие хронических заболеваний.

В итоге суд постановил зачесть в срок отбытия наказания период нахождения женщины в психиатрической больнице, а это более 4 месяцев. В остальной части приговор остался неизменным.



