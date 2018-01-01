В новый год в перинатальных центрах Волгограда и Волжского на свет появилось 13 малышей

В перинатальном центре Волгограда за минувшие сутки появилось на свет 7 новых граждан: 4 мальчика и 3 девочки. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня заместитель главного врача центра Андрей Середин. Все дети и их мамы чувствуют себя хорошо. По словам Середина, первая девочка родилась в 23.05, почти за час до боя курантов.

С начала года в Волгоградском областном клиническом перинатальном центре №2 родилось 4 тыс. 667 детей, а всего с момента открытия перинатального центра в 2010-2016 г.г. медицинский персонал принял 21 тыс. 958 родов. За этот же период родилось 22 тыс. 656 детей, среди них 712 двоен, 14 тройняшек и 1 четверняшка.

Пополнение и в Волжском перинатальном центре. Как рассказал главный врач Александр Бухтин, в новогоднюю ночь здесь родились 6 младенцев, среди которых также 4 мальчика и 2 девочки. В настоящее время здесь находятся 42 беременные женщины, которые должны родить в январе. А всего в 2017 году центр принял 2 тыс. 904 ребенка.



