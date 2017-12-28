







Апелляционная инстанция Волгоградского облсуда отменила приговор экс-депутату Волжской городской думы Андрею Мишустину и его супруге Наталье, обвиняемым в хищении средств, выделенных на исполнение наказов избирателей. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе облсуда, дело направлено в тот же суд на новое рассмотрение, но в ином составе суда.

В октябре этого года Волжский городской суд приговорил Мишустина к 4 годам колонии общего режима за присвоение и растрату, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному. Его супруга была осуждена за пособничество на 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. По предъявленному ей обвинению по ст.306 ч.1 УК РФ (заведомо ложный донос) она была оправдана в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления. В ходе судебного разбирательства, как и на стадии предварительного расследования, подсудимые вину не признавали. По версии следствия, Андрей Мишустин с января 2011 года по август 2013 года получал бюджетные средства для исполнения наказов избирателей. Спустя некоторое время он предоставлял в кассу Волжской городской думы фиктивные отчеты о расходовании денег в интересах волжан, а на самом деле их присваивал. Пособником в совершении двух преступлений была жена депутата, занимавшая должность директора муниципального бюджетного учреждения "Комплекс социально-досуговых центров детей и молодежи "Истоки". Ею были подготовлены фиктивные документы о получении возглавляемым учреждением от депутата Мишустина детских подарков и оргтехники. Однако какого-либо имущества для "Истоков" не приобреталось, а деньги были потрачены на семейные нужды. Сразу после возбуждения уголовного дела Наталья Мишустина, чтобы скрыть присвоение бюджетных средств, обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности неизвестных лиц, похитивших подаренное депутатом Мишустиным имущество. На этом основании следствие обвиняло ее в ложном доносе.

С приговором суда не согласились ни сторона обвинения, ни сторона защиты. Так, прокурор настаивал на ужесточении приговора супругам, а защитники просили приговор отменить, а Мишустиных оправдать. Волгоградский областной суд в итоге приговор отменил в связи с допущенным судом первой инстанции нарушениями уголовно-процессуального и уголовного законов, направив дело на новое рассмотрение.



