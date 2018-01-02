Криминальное чтиво: Громкие задержания и скандальные процессы в Волгоградской области в 2017 году

Политики, чиновники, топ-менеджеры, депутаты, родственники известных в Волгоградской области людей в 2017 году "засветились" в криминальных сводках и новостных лентах местных и федеральных СМИ. Редакция ИА "Высота 102" сделала подборку самых громких задержаний и судебных процессов, вызвавших большой общественный резонанс в прошлом году.













В 2017 году ударились в бега двое бывших депутатов Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев и Николай Паршин. Весной их уголовные дела по обвинению в мошенничестве были переданы в суды для рассмотрения по существу. Однако главный справоросс региона и главный коммунист на деле оказались не готовы доказывать свою невиновность в суде. Они предпочли раствориться на просторах родины. Оба были объявлены в федеральный розыск. Правоохранителям до сих пор не удалось выяснить, где находятся бывшие народные избранники и доставить их для отправления правосудия в Волгоград. Напомним, Паршин обвиняется в мошенничестве с попыткой продажи заброшенного здания сельской школы. Михеев - в попытке хищения 2,1 млрд рублей у "Промсвязьбанка", а также в незаконном получении контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.













По подозрению в получении крупной взятки в размере 50 тысяч долларов США в 2017 году был задержан заместитель директора института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета Александр Богомолов. По данным следствия, профессор в 2005 году предложил своему приятелю за эту сумму помощь в получении научной степени доктора наук. Богомолов, являясь председателем диссертационного совета, гарантировал, что сможет решить этот вопрос даже с вышей аттестационной комиссией города Москвы. Деньги он получал частями - в 2006 и 2009 году по 10 тысяч долларов США, через 4 года - еще 450 тысяч, а в конце 2016 - начале 2017-го еще 15 тысяч долларов США. Его дело передано для рассмотрения в суд.













Алкоголь и жажда наживы погубили карьеру двоих сотрудников комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области. В 2017 году по подозрению в получении взятки были задержаны завсектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции Роман Самороковский и его подчиненный Имам Мевлидов. По данным следствия, Самороковский лично, и совместно с Мевлидовым получали взятки от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток варьировался от 20 до 100 тысяч рублей и в итоге составил 160 тыс. рублей. Мевлидову удалось скрыться, он находится в розыске, а Самороковский предстал перед судом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.









В начале 2017 года суд вынес приговор Екатерине Мурылевой – снохе депутата облдумы. Женщину признали виновной в оскорблении и избиении сотрудников полиции и приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Скандальную славу Екатерина Мурылева снискала летом 2016 года после феерического отдыха в компании своей сестры Дарьи Коршуновой. Женщины отдыхали в кафе, распивали спиртное, а затем Мурылева села за руль своего "BMW 320" и поехала по городу, нарушая правила дорожного движения. В Ворошиловском районе, выезжая с парковки, Мурылева протаранила чужой автомобиль, мешала движению других участников. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но сестры встретили их агрессивно. Они оскорбляли полицейских, пинали их и били, запугивали проблемами по службе. Уже в суде женщины извинились за свое поведение. Коршунова была приговорена в декабре 2016 года к штрафу в 100 тысяч рублей.













В 2017 году один за другим выслушали суровые приговоры за коррупцию бывшие руководители Городищенского района Александр Тарасов и Сергей Мамонтов. Экс-главу администрации района Тарасова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 5 миллионов рублей. Мамонтова осудили на 14 лет строго режима с выплатой 10-миллионного штрафа. Отметим, что вердикт суда они выслушали по-разному. Тарасов сделал это на коленях, положив под них пачки салфеток. Особую трагичность образу экс-чиновника добавила табличка на шее с надписью "Я раб! правового произвола судьи Бугаенко, прокурора Просвирова". Бывший глава районной администрации Мамонтов был выдержан, показал всем хорошую физическую форму и воинственный настрой. После оглашения приговора он сообщил, что рассчитывал на 10 лет, а не на 14. Грозился посадить своих бывших коллег, которые его якобы подставили.













Владение графическим редактором вылилось в уголовное дело о реабилитации нацизма, которое было возбуждено в 2017 году в отношении координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова. По данным следствия, именно Волков со своего компьютера разместил с социальной сети обработанное в "фотошопе" изображение "зеленой" статуи "Родина-мать зовет!". Такое обращение с символом воинской славы вызвало возмущение общественников, которые обратились в прокуратуру. Дело по обвинению Волкова было направлено в суд, но в октябре было принято решение возвратить материалы прокурору. Представители Фемиды усмотрели в действиях Волкова более тяжкий состав.













В 2017 году по подозрению в коммерческом подкупе на сумму свыше 7,5 млн. рублей был задержан директор Волжского филиала АО "Гидроремонт - ВКК" - дочернего предприятия Волжской ГЭС. По данным следствия, в конце октября 2015 года "Гидроремонт - ВКК" заключил с коммерческой организацией контракт на проведение строительно-ремонтных работ почти на 67 млн. рублей. За беспрепятственное подписание актов выполненных по договору работ подозреваемый потребовал 10% от этой суммы - 6 миллионов 700 тысяч рублей. У коммерсанта таких денег не оказалось, поэтому злоумышленник предложил оформить на организацию, руководителем которой являлась его супруга, 13% акций предприятия, в которой субподрядчик являлся соучредителем, а кроме того, написать долговую расписку еще на 3 млн. 750 тысяч рублей.













Попался в 2017 на крупной взятке в размере 2 миллиона рублей и обладатель сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса - директор ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" Владимир Полуосьмак, а также его заместитель Андрей Кочубеев. По данным следствия, начиная с декабря 2015 года и на протяжении всего 2016 года между госпредприятием и одной из коммерческих фирм были заключены договоры строительного подряда на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Общая стоимость работ составила свыше 14,5 миллиона рублей. За свое содействие в заключении новых контрактов руководители ФГУП потребовали от коммерсантов "откат" в размере 15% от суммы действующего договора. Директор строительной фирмы согласился, передав в марте и апреле 2016 года должностным лицам госучреждения почти 2 миллиона рублей.













Редко инкриминируемое обвинение в организации преступного сообщества в 2017 году было предъявлено двум депутатам волгоградской гордумы Евгению Щуру и Алексею Звереву, а также их сообщникам, которые были задержаны в 2016 году по делу о крупном мошенничестве в сфере автострахования. Депутаты все это время находятся в СИЗО. В течении года суд несколько раз продлевал им меру пресечения, так как уголовное дело постоянно прирастает новыми подробностями, а число пострадавших растет. На данный момент известно, что фигуранты дела через подконтрольные фирмы "Верный выбор" и "Приоритет" получали страховые выплаты. Ущерб страховщикам исчисляется десятками миллионов рублей. Всего на счету членов преступного сообщества более 700 эпизодов мошенничества. В составе группы, помимо действующих и бывших депутатов гордумы, входило несколько десятков человек. Следствию еще предстоит изучить более 3 тысяч материалов о страховых выплатах и допросить около 4 тысяч человек.



