|Расследования
|04.01.2018 06:19
Криминальное чтиво: Громкие задержания и скандальные процессы в Волгоградской области в 2017 году
Политики, чиновники, топ-менеджеры, депутаты, родственники известных в Волгоградской области людей в 2017 году "засветились" в криминальных сводках и новостных лентах местных и федеральных СМИ. Редакция ИА "Высота 102" сделала подборку самых громких задержаний и судебных процессов, вызвавших большой общественный резонанс в прошлом году.
В 2017 году ударились в бега двое бывших депутатов Госдумы от Волгоградской области Олег Михеев и Николай Паршин. Весной их уголовные дела по обвинению в мошенничестве были переданы в суды для рассмотрения по существу. Однако главный справоросс региона и главный коммунист на деле оказались не готовы доказывать свою невиновность в суде. Они предпочли раствориться на просторах родины. Оба были объявлены в федеральный розыск. Правоохранителям до сих пор не удалось выяснить, где находятся бывшие народные избранники и доставить их для отправления правосудия в Волгоград. Напомним, Паршин обвиняется в мошенничестве с попыткой продажи заброшенного здания сельской школы. Михеев - в попытке хищения 2,1 млрд рублей у "Промсвязьбанка", а также в незаконном получении контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.
По подозрению в получении крупной взятки в размере 50 тысяч долларов США в 2017 году был задержан заместитель директора института архитектуры и строительства Волгоградского государственного технического университета Александр Богомолов. По данным следствия, профессор в 2005 году предложил своему приятелю за эту сумму помощь в получении научной степени доктора наук. Богомолов, являясь председателем диссертационного совета, гарантировал, что сможет решить этот вопрос даже с вышей аттестационной комиссией города Москвы. Деньги он получал частями - в 2006 и 2009 году по 10 тысяч долларов США, через 4 года - еще 450 тысяч, а в конце 2016 - начале 2017-го еще 15 тысяч долларов США. Его дело передано для рассмотрения в суд.
Алкоголь и жажда наживы погубили карьеру двоих сотрудников комитета промышленности и торговли администрации Волгоградской области. В 2017 году по подозрению в получении взятки были задержаны завсектором контроля потребительского рынка и розничной продажи алкогольной продукции Роман Самороковский и его подчиненный Имам Мевлидов. По данным следствия, Самороковский лично, и совместно с Мевлидовым получали взятки от предпринимателей, торгующих спиртным, за ускорение получения лицензии на указанный вид деятельности, а также непривлечение к административной ответственности в связи с реализацией алкоголя без соответствующего разрешения. Размер взяток варьировался от 20 до 100 тысяч рублей и в итоге составил 160 тыс. рублей. Мевлидову удалось скрыться, он находится в розыске, а Самороковский предстал перед судом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
В начале 2017 года суд вынес приговор Екатерине Мурылевой – снохе депутата облдумы. Женщину признали виновной в оскорблении и избиении сотрудников полиции и приговорили к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Скандальную славу Екатерина Мурылева снискала летом 2016 года после феерического отдыха в компании своей сестры Дарьи Коршуновой. Женщины отдыхали в кафе, распивали спиртное, а затем Мурылева села за руль своего "BMW 320" и поехала по городу, нарушая правила дорожного движения. В Ворошиловском районе, выезжая с парковки, Мурылева протаранила чужой автомобиль, мешала движению других участников. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, но сестры встретили их агрессивно. Они оскорбляли полицейских, пинали их и били, запугивали проблемами по службе. Уже в суде женщины извинились за свое поведение. Коршунова была приговорена в декабре 2016 года к штрафу в 100 тысяч рублей.
В 2017 году один за другим выслушали суровые приговоры за коррупцию бывшие руководители Городищенского района Александр Тарасов и Сергей Мамонтов. Экс-главу администрации района Тарасова приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строго режима и штрафу в 5 миллионов рублей. Мамонтова осудили на 14 лет строго режима с выплатой 10-миллионного штрафа. Отметим, что вердикт суда они выслушали по-разному. Тарасов сделал это на коленях, положив под них пачки салфеток. Особую трагичность образу экс-чиновника добавила табличка на шее с надписью "Я раб! правового произвола судьи Бугаенко, прокурора Просвирова". Бывший глава районной администрации Мамонтов был выдержан, показал всем хорошую физическую форму и воинственный настрой. После оглашения приговора он сообщил, что рассчитывал на 10 лет, а не на 14. Грозился посадить своих бывших коллег, которые его якобы подставили.
Владение графическим редактором вылилось в уголовное дело о реабилитации нацизма, которое было возбуждено в 2017 году в отношении координатора волгоградского штаба Навального Алексея Волкова. По данным следствия, именно Волков со своего компьютера разместил с социальной сети обработанное в "фотошопе" изображение "зеленой" статуи "Родина-мать зовет!". Такое обращение с символом воинской славы вызвало возмущение общественников, которые обратились в прокуратуру. Дело по обвинению Волкова было направлено в суд, но в октябре было принято решение возвратить материалы прокурору. Представители Фемиды усмотрели в действиях Волкова более тяжкий состав.
В 2017 году по подозрению в коммерческом подкупе на сумму свыше 7,5 млн. рублей был задержан директор Волжского филиала АО "Гидроремонт - ВКК" - дочернего предприятия Волжской ГЭС. По данным следствия, в конце октября 2015 года "Гидроремонт - ВКК" заключил с коммерческой организацией контракт на проведение строительно-ремонтных работ почти на 67 млн. рублей. За беспрепятственное подписание актов выполненных по договору работ подозреваемый потребовал 10% от этой суммы - 6 миллионов 700 тысяч рублей. У коммерсанта таких денег не оказалось, поэтому злоумышленник предложил оформить на организацию, руководителем которой являлась его супруга, 13% акций предприятия, в которой субподрядчик являлся соучредителем, а кроме того, написать долговую расписку еще на 3 млн. 750 тысяч рублей.
Попался в 2017 на крупной взятке в размере 2 миллиона рублей и обладатель сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса - директор ФГУП "Управление строительства-34 ФСИН России" Владимир Полуосьмак, а также его заместитель Андрей Кочубеев. По данным следствия, начиная с декабря 2015 года и на протяжении всего 2016 года между госпредприятием и одной из коммерческих фирм были заключены договоры строительного подряда на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Общая стоимость работ составила свыше 14,5 миллиона рублей. За свое содействие в заключении новых контрактов руководители ФГУП потребовали от коммерсантов "откат" в размере 15% от суммы действующего договора. Директор строительной фирмы согласился, передав в марте и апреле 2016 года должностным лицам госучреждения почти 2 миллиона рублей.
Редко инкриминируемое обвинение в организации преступного сообщества в 2017 году было предъявлено двум депутатам волгоградской гордумы Евгению Щуру и Алексею Звереву, а также их сообщникам, которые были задержаны в 2016 году по делу о крупном мошенничестве в сфере автострахования. Депутаты все это время находятся в СИЗО. В течении года суд несколько раз продлевал им меру пресечения, так как уголовное дело постоянно прирастает новыми подробностями, а число пострадавших растет. На данный момент известно, что фигуранты дела через подконтрольные фирмы "Верный выбор" и "Приоритет" получали страховые выплаты. Ущерб страховщикам исчисляется десятками миллионов рублей. Всего на счету членов преступного сообщества более 700 эпизодов мошенничества. В составе группы, помимо действующих и бывших депутатов гордумы, входило несколько десятков человек. Следствию еще предстоит изучить более 3 тысяч материалов о страховых выплатах и допросить около 4 тысяч человек.
Щенячий восторг: самые крутые собаки Волгограда встречают свой год
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|Происшествия
|04.01.2018 10:14 (Обновлено: 04.01.2018 10:16)
Маленькая девочка пострадала в аварии, которая произошла в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102", накануне около 14:00 перед въездом на мост через Волгу столкнулись две легковые иномарки "Vortex" и "Skoda Rapid". Как установили сотрудники полиции, 39-летний водитель "Vortex" не выдержал дистанцию и врезался в ехавшую впереди "Skoda". В результате трехлетняя пассажирка "Skoda" получила травму головы. Ребенок немедленно был отправлен в больницу.
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|Происшествия
|04.01.2018 10:01 (Обновлено: 04.01.2018 10:03)
Три человека пострадали в ДТП в Среднеахтубинском районе, сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на региональный главк МВД. Дорожное происшествие случилось накануне днем около половины третьего на дороге между Краснослободском и Средней Ахтубой. 27-летняя автоледи, управлявшая "Kia Rio", при маневре не уступила дорогу "Ford Fusion", у которого было преимущество в движении. В результате обе иномарки столкнулись. От удара пострадала сама женщина и ее 61-летняя пассажирка, а также 55-летний водитель "Ford".
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|Происшествия
|03.01.2018 22:28
Сообщение об избиении 14-летней девочки поступило из Камышина, передает ИА "Высота 102" со ссылкой на экстренные службы региона. Инцидент произошел сегодня около восьми часов вечера в 11 квартале возле дома №2. Пострадавшая с травмами была доставлена в центральную городскую больницу Камышина. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
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|Общество
|03.01.2018 18:15
Сегодня вечером волгоградцы встретили у главной ёлки города-героя губернатора Андрея Бочарова вместе с супругой и дочерью. Как сообщает ИА «Высота 102», этой новостью горожане поспешили поделиться в соцсетях, сопроводив ее фотографиями и видеороликами, сделанными на телефоны. Некоторым «счастливчикам» удалось сфотографироваться с главой региона. Не обошлось и без поздравлений с наступившим Новым годом. Волгоградцы пожелали губернатору и его семье счастья и успехов в 2018 году. Андрей Бочаров сфотографировался с семьёй у елки, а потом они пошли гулять по Аллее Героев в сторону Волги. По пути глава региона фотографировался с горожанами, обменивался новогодними поздравлениями.
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|Культура
|03.01.2018 15:43
Яркое костюмированное шествие наблюдали сегодня жители Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, парад сказки днем охватил центральные улицы города-героя. В нем приняли участие около тысячи горожан. Поздравили волгоградцев с наступившим Новым годом персонажи популярных сказок и мультфильмов. Сказочные герои прошли по улице Мира – от Комсомольского путепровода до площади Павших борцов. Заключительным аккордом мероприятия стал танцевальный флешмоб с участием всех желающих волгоградцев. Парад сказки впервые прошел в Волгограде в 2017-м. В этом году его героями стали Снежная королева, Морозко, персонажи из...
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|Расследования
|03.01.2018 14:56
Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор бухгалтеру АО «МСК-Волжский», осужденной к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на апелляционное определение облсуда, в ноябре 2017 года женщина была осуждена Волжским городским судом за хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с использованием своего служебного положения в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ). По материалам дела, в период с июля 2014 года по сентябрь 2015 года, работая в должности бухгалтера, она путем обмана руководства молсыркомбината при подготовке в электронном виде реестров о начислении заработной платы сотрудникам общества...
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|Общество
|03.01.2018 13:05
На 60 суток по решению суда приостановлена работа цеха по производству муки и цеха по производству крупы на ОАО «Новоаннинский комбинат хлебопродуктов». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление Новоаннинского районного суда. По материалам дела, в декабре 2017 года сотрудники Нижне-Волжского управления Ростехнадзора провели проверку опасных производственных объектов, которые эксплуатирует комбинат. Выявлены нарушения обязательных требований в области промышленной безопасности. На цех по производству муки, который является опасным производственным объектом, отсутствовал целый перечень необходимой документации. Так, отсутствовали паспорта на все аспирационные установки и взрыворазрядные устройства, эксплуатируемые в цехе. Инспектору Нижнее-Волжского управления Ростехнадзора не смогли предоставить технический паспорт взрывобезопасности...
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|Общество
|03.01.2018 12:06
Установлены границы и режим использования территории объекта культурного наследия регионального значения «Областное управление внутренних дел», расположенного на улице Краснознаменской в центре Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий приказ подписан руководителем комитета госохраны объектов культурного наследия Волгоградской области. В здании 1957 года постройки, напомним, сегодня расположены региональные управления МВД и ФСБ. Отмечается, что в границах территории данного объекта культурного наследия запрещается строительство объектов капитального строительства, увеличение объемно-пространственных характеристик существующих капитальных объектов, а также проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ. Исключение составляют работы по сохранению объекта культурного наследия или его...
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|Общество
|03.01.2018 10:16
На территории Волгоградской области из 46 проб кондитерских изделий, входящих в состав новогодних подарков, в 7 были выявлены признаки фальсификации, сообщает ИА «Высота 102». По данным территориального управления Роспотребнадзора, также было исследовано 48 проб по маркировке, из них все соответствуют указанным требованиям. По микробиологическим показателям исследовано 26 проб кондитерских изделий, из них 3 пробы не соответствуют установленным требованиям. Всего с целью контроля качества и безопасности детских товаров было проверено 44 предприятия торговли, осуществляющих поставку и реализацию кондитерских изделий. Нарушения требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей выявлены в 3-х проверенных предприятиях. Основной характер выявленных нарушений: реализация...
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|Происшествия
|03.01.2018 10:11
Один человек пострадал при столкновении грузовика с минивэном под Камышином. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел через 15 минут после полуночи на 452/249 километре трассы "Сызрань-Волгоград". Не выдержав дистанцию, водитель "КамАЗа" протаранил впереди идущий "Hyundai H-1". Затем грузовик улетел в кювет. При столкновении получила травмы 33-летняя женщина, находившаяся в салоне минивэна. Пострадавшая госпитализирована.
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|Общество
|03.01.2018 06:05
Добровольцы восстанавливают дом волгоградки, пострадавший при пожаре в Кировском районе, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, трагедия произошла 27 декабря, тогда на улице Шаблиевской сгорела часть частного дома, в которой жила семья из пяти человек. В огне погибла женщина и два ее сына. При этом было повреждено жилье соседей. 30 декабря одна из пострадавших через соцсети обратилась к волгоградцам с просьбой помочь в ремонте. В тот же день нашлись отзывчивые люди. "В "Вконтакте" я написала пост, что требуется мужская сила для работ на крыше. Первыми на призыв отозвались трое совсем незнакомых ребят - жителей Кировского района. А потом и мои коллеги...
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|Общество
|02.01.2018 19:42
С точки зрения журналистов ИА «Высота 102» прошедший год был урожайным на феерические появления перед телекамерами медийных персон Волгоградской области. Архив информагентства пополнился занятными кадрами. В результате в праздничный «видеосалат» попали: бодрый глава региона Андрей Бочаров на каланче, бывший директор областного краеведческого музея Ирина Карева и ее муки, вызванные мыслями о судьбе той самой каланчи, признания в любви сами знаете кому от спортсменки Елены Исинбаевой и депутата Госдумы Анны Кувычко, шипы электората в душе энергичного депутата городской думы Волгограда Андрея Гимбатова, пассаж худрука НЭТа про золотые яйца, фрагмент празднования юбилея волгоградского СИЗО № 1, символ 2018...
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|Расследования
|02.01.2018 15:48
В Волгоградской области провели рейд по нелегальным свалкам после фильма Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка»
В первые рабочие дни наступившего года станут известны результаты проб и отходов, взятых на территории Городишенского района Волгоградской области, на участках, используемых для размещения нелегальных полигонов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на управление Росприроднадзора по Волгоградской области, поводом для рейда, в котором также приняли участие сотрудники центрального аппарата Росприроднадзора, облкомприроды, прокуратуры Городищенского района и эксперты филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» - ЦЛАТИ по Волгоградской области, стал фильм известного российского журналиста Аркадия Мамонтова «Генеральная уборка». Напомним, журналисты съемочной группы федерального канала показали на примере Городишенского района, как в Волгоградской области процветает незаконный мусорный бизнес. Также федералы побывали в Астраханской...
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|Происшествия
|02.01.2018 12:34
Один человек получил ожоги и четверых пришлось эвакуировать во время пожара в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МЧС, сегодня утром в 6 часов 35 минут поступил сигнал о пожаре в девятиэтажке на улице Николая Отрады. Там в одной из комнат двухкомнатной квартиры горела домашняя утварь. Расчёты пожарно-спасательной части №1 прибыли на место и потушили пламя менее чем за двадцать минут. От огня пострадал 45-летний мужчина.
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|Общество
|02.01.2018 05:38
С пожеланиями добра, долгих лет жизни и здоровья в адрес президента России и руководителей администрации Волгоградской области обратились в редакцию ИА «Высота 102» жители хутора Закутский Среднеахтубинского района Волгоградской области. Как рассказали ИА «Высота 102» З. Гаврикова, Т. Юдина, Т.Мещерская, М.Юшина, В. Борн, особые слова благодарности – губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову и первому заместителю губернатора Волгоградской области – председателю комитета финансов администрации региона Александру Дорждееву. «В условиях кризиса власть проявляет заботу о сельских жителях. Теперь мы можем наслаждаться благами цивилизации, тепло и горячая вода пришли в наши дома», - поделились своей радостью жители хутора. Напомним, ИА «Высота 102» неоднократно...
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