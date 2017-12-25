Шикарный новогодний подарок приготовил Волгоградский областной музей своим посетителям. Впервые в большом объеме выставляется легендарное золото сарматов. Открытие для широкой публики состоится 28 декабря. Журналисты ИА «Высота 102» стали первыми посетителями уникальной экспозиции. Изысканная ритуальная посуда, дамские ювелирные изделия и даже украшения для коней – все сделано из почитаемых древними племенами благородных металлов – золота и серебра. Сказать, что эти находки древние – ничего не сказать. Им по две с лишним тысячи лет.









Первые реликвии сарматских племен были найдены на территории нынешней Волгоградской области еще в XIX веке. И по сей день археологи ежегодно выезжают на только им ведомые места и проводят раскопки. Одна из последних находок 2007 года, правда, - заслуга не специалистов, а тракториста из Качалино, который во время земляных работ обнаружил сосуд с фалларами, то есть украшениями для коней. На своих жеребцов сарматы не жалели ни серебра, ни золота – и это понятно. Трудно переоценить значимость лошадей для кочевых народов. Обитали эти племена в междуречье Волги и Дона. Занимались, в основном, скотоводством, но на весь мир прославились, как прекрасные воины, которые служили наемниками в Греции и Риме.

В общей сложности на выставке золота сарматов представлено около 70 предметов. Это лишь часть богатства, которым обладает краеведческий музей. В новом году экспозиция будет пополняться новыми экспонатами, в том числе найденными в этом году. Показать сейчас все сокровища сарматов, добытые археологами и переданные музею, увы, пока невозможно – не хватает места. Но в будущем году краеведческий музей рассчитывает на удвоение своих площадей за счет освоения здания пожарной каланчи на улице Коммунистической. Поэтому новый 2018 год краеведческий музей встречает с надеждами на новую жизнь, когда можно будет стряхнуть пыль с десятков, сотней уникальных экспонатов, явить их миру и оживить пожелтевшие страницы истории родной волгоградской земли.