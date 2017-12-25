|Культура
|26.12.2017 10:12(Обновлено: 26.12.2017 13:33)
Волгоградский областной краеведческий музей впервые покажет большую коллекцию золота сарматов (ВИДЕО)
Шикарный новогодний подарок приготовил Волгоградский областной музей своим посетителям. Впервые в большом объеме выставляется легендарное золото сарматов. Открытие для широкой публики состоится 28 декабря. Журналисты ИА «Высота 102» стали первыми посетителями уникальной экспозиции. Изысканная ритуальная посуда, дамские ювелирные изделия и даже украшения для коней – все сделано из почитаемых древними племенами благородных металлов – золота и серебра. Сказать, что эти находки древние – ничего не сказать. Им по две с лишним тысячи лет.
Первые реликвии сарматских племен были найдены на территории нынешней Волгоградской области еще в XIX веке. И по сей день археологи ежегодно выезжают на только им ведомые места и проводят раскопки. Одна из последних находок 2007 года, правда, - заслуга не специалистов, а тракториста из Качалино, который во время земляных работ обнаружил сосуд с фалларами, то есть украшениями для коней. На своих жеребцов сарматы не жалели ни серебра, ни золота – и это понятно. Трудно переоценить значимость лошадей для кочевых народов. Обитали эти племена в междуречье Волги и Дона. Занимались, в основном, скотоводством, но на весь мир прославились, как прекрасные воины, которые служили наемниками в Греции и Риме.
В общей сложности на выставке золота сарматов представлено около 70 предметов. Это лишь часть богатства, которым обладает краеведческий музей. В новом году экспозиция будет пополняться новыми экспонатами, в том числе найденными в этом году. Показать сейчас все сокровища сарматов, добытые археологами и переданные музею, увы, пока невозможно – не хватает места. Но в будущем году краеведческий музей рассчитывает на удвоение своих площадей за счет освоения здания пожарной каланчи на улице Коммунистической. Поэтому новый 2018 год краеведческий музей встречает с надеждами на новую жизнь, когда можно будет стряхнуть пыль с десятков, сотней уникальных экспонатов, явить их миру и оживить пожелтевшие страницы истории родной волгоградской земли.
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|Общество
|26.12.2017 13:47
О правилах пожарной безопасности и поведении вблизи водных объектов в преддверии новогодних праздников рассказали сотрудники регионального главка МЧС, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Замначальника отдела государственного пожарного надзора и профилактической работы полковник внутренней службы Олег Степаненко поведал об основных рисках, поджидающих горожан во время празднования Нового года. Он подчеркнул важность соблюдения мер безопасности при использовании пиротехники на улице и в помещении. Например, нужно внимательно читать инструкции и при запуске фейерверков убедиться, что те взорвутся именно в воздухе, а не попадут в окна домов или повредят электрические провода, и тем более в людей. Его коллега, главный специалист-эксперт отдела безопасности...
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|Происшествия
|26.12.2017 13:12
Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего неработающего жителя Волгограда, укравшего из подъезда дома инвалидную коляску. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ведомства, коляска, принадлежащая инвалиду 1 группы, стояла в подъезде одного из домов по ул. Вучетича. Когда мама инвалида обнаружила пропажу, к ее поискам подключился наряд вневедомственной охраны, несущий службу в Красноармейском районе Волгограда. Старший сержант Илья Панченко и сержант Николай Голованов по горячим следам задержали злоумышленника. Задержанный в содеянном сознался. Похищенное изъято и возращено владелице. Возбуждено уголовное дело.
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|Экономика
|26.12.2017 12:49
Анализ налоговых льгот, установленных на местном уровне, должны будут провести власти Волгограда и Волжского по поручению региональных властей. Такое решение, сообщает ИА «Высота 102», было принято на очередном заседании межведомственной комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области. В частности, в администрации Волжского детально изучат, сколько всего СНТ воспользовались налоговой льготой, какие объекты недвижимости находятся на территории дачных обществ, а также – какие категории граждан пользуются этими льготами. Власти Волгограда должны также провести ревизию перечня местных льгот, в том числе - льгот для гаражных кооперативов. По сведениям информагентства, вероятно, власти Волгограда и Волжского могут отменить режим налогового благоприятствования для...
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|Выборы
|26.12.2017 12:26
Сегодня в Москве инициативная группа по выдвижению Владимира Путина в качестве кандидата в президенты России соберется на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ТАСС. Участие в заседании, которое пройдет в историческом парке «Россия - моя история», примут не менее 500 человек, среди которых есть и представители Волгоградской области. В состав группы включены секретарь реготделения партии «Единая Россия» Сергей Горняков, Народный учитель России, Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин, руководитель сельхозпредприятия «Донское» Александр Колесниченко (Калачевский район), депутат Волгоградской областной думы от «Справедливой России» Дмитрий Калашников и главврач Волгоградской областной детской больницы Светлана Емельянова, которая, однако,...
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|Телеком
|26.12.2017 12:24
«МегаФон» представляет десятку самых популярных смартфонов в салонах оператора перед Новым годом. В топ-10 наиболее продаваемых смартфонов по всей России вошло шесть моделей Samsung, сообщила ИА “Высота 102» пресс-служба компании. Первое место в рейтинге самых покупаемых смартфонов в торговых точках «МегаФона» в период с 1 по 21 декабря по всей России занял Vertex Impress Luck. В топ-10 также попали сразу смартфонMicromax, шесть моделей Samsung, а также Apple iPhone SE 32GB. По состоянию на декабрь 2017-го года больше всего смартфонов (33,4% от всех продаж в штуках) в розничной сети «МегаФона» было продано в ценовом сегменте от 5 до 10...
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|Экономика
|26.12.2017 11:54
Необходимость в привлечении кредитных средств испытали сразу в двух муниципальных образованиях – в Новониколаевском районе и в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, 10 миллионов рублей понадобились администрации Новониколаевского района на погашение долговых обязательств бюджета и покрытие дефицита. Пользование кредитом обойдется районной администрации в 1 миллион рублей. Сто миллионов рублей коммерческого займа оформляет администрация Волжского для таких же целей. Кредитными средствами городские власти намерены пользоваться в течение двух лет, по мере необходимости. Услуга по предоставлению займа обойдется бюджету в 10 миллионов рублей.
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|Расследования
|26.12.2017 10:40
Частный детский сад, размещенный в цокольном этаже жилого дома в Дзержинском районе, был закрыт по решению районного суда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, с просьбой провести проверку в прокуратуру обратились родители одного из детей. Во время обследования помещения специалисты пришли к выводу, что оно не соответствует санитарно-эпидемиологическими нормам по уровню освещенности и параметрам микроклимата, а расположение детсада в цокольном помещении также является нарушением. В результате суд признал частное учреждение не отвечающим требованиям безопасности. Решение суда о закрытии детского сада в законную силу еще не вступило.
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|Происшествия
|26.12.2017 10:15
Жителя Михайловки, перевозившего партию стероидов, задержали местные наркополицейские. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, запрещенные препараты были обнаружены в автомобиле 32-летнего мужчины. Всего правоохранители изъяли 200 таблеток и ампулу с анаболическими стероидами. В его доме нашли еще 100 таблеток сильнодействующего препарата. Известно, что мужчина зарабатывает на жизнь извозом, а свободное время посвящает тренировкам. Допинг он купил в зарубежном интернет-магазине. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по обвинению в контрабанде сильнодействующих веществ. Наказание за такое преступление может достигать 7 лет лишения свободы.
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|Общество
|26.12.2017 09:11
Михаил Гайворонский назначен председателем комитета строительства администрации Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в мэрии. Напомним, ранее президиум фракции партии «Единая Россия» в гордуме одобрил ротацию кадров в администрации Волгограда. Нардепы поддержали кандидатуру Михаила Гайворонского на должность председателя комитета по строительству мэрии. Гайворонский до этого назначения возглавлял другое ведомство в администрации города– комитет инвестиций и муниципальных закупок. Ранее пост руководителя комитета по строительству администрации Волгограда покинул Юрий Кокин. Напомним, в мае текущего года он пошел под суд за служебный подлог. Еще в 2015 году при строительстве физкультурно-оздоровительного комплекса в Кировском районе Кокин, будучи директором МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации...
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|Общество
|26.12.2017 08:30
Семьдесят миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на закупку металлодетекторов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, закупка оформлена по линии комитета по делам казачества и национальностей Волгоградской области «для государственных нужд». На средства областного бюджета планируется закупить 600 стационарных (арочных) металлодетекторов, необходимых для контроля на теле человека огнестрельного, холодного оружия, а также других металлических предметов. Также будет приобретено 600 ручных металлодетекторов. Среди предъявляемых характеристик – возможность обнаружения пистолета ПМ на расстоянии не менее 2,5 см от прибора, опасной бритвы – на расстоянии не менее 1 см. Оборудование для поиска запрещенных предметов при досмотре граждан планируется...
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|Происшествия
|26.12.2017 07:45
Сияние в небе увидели ранним утром жители Волгограда и области. Как сообщили ИА "Высота 102" очевидцы, "небесную иллюминацию" наблюдали волгоградцы от Красноармейского района до Cпартановки. Сообщение о необычном явлении поступили также из Михайловки. Сейчас выясняются причины феномена. Как стало известно информагентству от источника в министерстве обороны, причиной явления стал учебный запуск межконтинентальной ракеты с полигона "Капустин Яр".
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|Политика
|25.12.2017 20:08
Центризбирком отказал Алексею Навальному в регистрации в кандидаты в президенты Российской Федерации. Как сообщает ИА "Высота 102", такое решение было принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии. Причиной отказа стало наличие у него непогашенной судимости. Из 13 членов ЦИК за данное решение проголосовали 12 человек.
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|Аналитика
|25.12.2017 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде полиция не увидела столько сторонников Навального, сколько насчитал его штаб
Смотрите сегодня в программе: волгоградские единороссы собираются активизировать работу и поделиться с земляками энергией прошедшего съезда ведущей политической силы. Волгоградская область взяла объявленный президентом курс на модернизацию здравоохранения: председатель профильного регионального комитета получил повышение. Флагман «Справедливой России» избавился от «пассажира» в федеральном розыске: бывший депутат Госдумы Олег Михеев больше не в президиуме ЦК партии. Итогом акции сторонников Навального в Волгограде стал разброс данных по количеству пришедших: полиция и облизбирком насчитали меньше, штаб зарегистрировал больше. Волжский на позитиве: в городе прошел веселый парад альтернативных елок. ...
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|Происшествия
|25.12.2017 18:10
Пешеходная эстакада над центральной набережной Волгограда пострадала от очередного большегруза. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня крупногабаритная фура неудачно попыталась проехать под мостом на участке Нулевой продольной. Мостовой переход получил повреждения - такое случается уже не в первый раз. Периодически различные транспортные средства не вписываются в габариты пролета. Предупреждающий знак водителей больших машин не останавливает.
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|Общество
|25.12.2017 17:44
Муниципальные власти приступили к демонтажу 20-метровой информационной конструкции магазина детских товаров на фасаде здания по улице Рабоче-Крестьянской, 9. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, громоздкая конструкция не только портит внешний вид здания, но и создает угрозу жизни горожан, так как размещена над пешеходным тротуаром. На неоднократные предписания властей устранить нарушение владелец объекта не реагировал, поэтому работы пришлось организовать муниципалитету. В целях безопасности конструкцию разбирают в ночное время при помощи тяжелой техники. В течение ближайших двух дней вывеска будет полностью снята с фасада Дома быта. Вывеска на фасаде Дома быта в Ворошиловском районе появилась около 10 лет назад. Она...
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Волгоградский областной краеведческий музей впервые покажет большую коллекцию золота сарматов (ВИДЕО) 20
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