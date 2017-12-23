В Волгограде самовыдвижение Навального кандидатом в президенты подержали около 800 человек









Самовыдвижение Алексея Навального кандидатом в президенты России в Волгограде поддержал 791 человек. Как сообщает корр. ИА «Высота 102», акция прошла сегодня на Аллее Героев у Вечного огня. Об этом мероприятии сотрудники штаба Навального уведомили волгоградцев заранее: анонсы акции были выложены в соцсетях, также транслировались ролики в Youtube, где сам Навальный призывал волгоградцев поддержать выдвижение его кандидатуры для участия в выборах президента России. Напомним, чтобы официально получить статус кандидата в президенты Навальному необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей жителей страны.

Сегодня организаторы акции сообщили, что у Вечного огня собирается инициативная группа сторонников оппозиционера. Участников этого мероприятия регистрировали, переписывали у них данные паспортов, после чего выдавали мандат участника инициативной группы. Таких собралось 791 человек. В конце мероприятия, которое прошло мирно, они проголосовали за поддержку самовыдвижения Навального. Эти данные, по словам сотрудников его штаба, будут отправлены в ЦИК РФ. К сбору подписей сторонники Навального планируют приступить в январе 2018 года.



