



Сегодня в ходе съезда «Единой России» стало известно об укрупнении партийных проектов. Как сообщает ИА «Высота 102», вместо 26 остается только 14 проектов. Такое решение принято на совместном заседании Высшего и Генерального советов партии власти. В прежнем виде остается только пять направлений партийной работы, в том числе, - проект «Народный контроль». Его федеральным координатором с начала текущего года является депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко.

Также, по сведениям информагентства, кресло лидера проекта, курирующего АПК, остается за депутатом Госдумы от Волгоградской области, первым зампредседателя комитета по аграрным вопросам Владимиром Плотниковым. Возглавляемый им проект «Российское село» по решению руководства партии прирос за счет слияния с проектом «Дом садовода – опора семьи».

На территории Волгоградской области из 26 проектов «Единой России» реализуется 22. Теперь их число уменьшится примерно вдвое.



