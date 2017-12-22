«Высота 102 ТВ»: Делегаты от Волгоградской области почувствовали «дух партии» на съезде «ЕР» в Москве











Смотрите сегодня в программе: делегаты от Волгоградской области заряжаются мощью ведущей политической силы на всероссийском съезде партии «Единая Россия». Самый крупный в ЮФО объект для переработки ТКО готов: компания «Чистый город» завершила строительство современного мусоросортировочного комплекса. Чтоб всегда быть рядом: многофункциональный вертолет МЧС прибыл на место постоянной дислокации в Волгоград. Кворум под угрозой: заседание волгоградской городской думы оказалось на грани срыва.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.