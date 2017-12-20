Кассация подтвердила виновность волгоградского полигона «Комус» в загрязнении отходами соседних земель

Кассационная инстанция подтвердила вину ООО «Комус» в загрязнении мусором смежного с полигоном участка в Светлоярском районе Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на арбитражный суд Поволжского округа, решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда оставлено без изменения.

Напомним, в начале октября вступило в силу решение суда, обязавшего ООО «Комус» в течение месяца освободить соседний земельный участок от мусора, объем которого составляет более 200 тысяч кубометров. Исполнительное производство было возбуждено 31 октября этого года. Однако до сегодняшнего дня решение суда не исполнено, огромный объем отходов продолжает загрязнять почву.

На ООО "Комус" в суд подала компания "Спецпроект", которая обнаружила год назад на своем участке, граничащим с полигоном компании "Комус", горы отходов. Выяснилось, что мусорный полигон незаконно складирует на чужой земле отходы 3-5 класса опасности. Причина захламления может быть связана с тем, что полигон «Комус» переполнен более чем в два раза. В результате этого – он вышел за пределы своей территории. Этот факт подтверждается административными проверками территориальных управлений Росреестра, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и судебной экспертизой. Об этом заявляли неоднократно и представители общественной организации «Зеленый патруль». Неделю назад на полигоне работала группа экстренного реагирования, созданная в рамках программы «Великая страна – чистая страна». По мнению руководителя общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Андрея Нагибина, полигон «Комус» нарушает все нормы экологического законодательства. Так, в центре мусорного полигона эксперты обнаружили огромное углубление, куда сваливают отходы и которое не имеет никакой защиты. Из-за этого фильтрат может напрямую попадать в грунтовые воды. Во вскрытом слое эксперты зафиксировали биомедицинские отходы и ртутные лампы. Опасные вещества от разложения этих отходов разносятся птицами, ветром, осадками по всей округе. «Первоочередная задача, и об этом уже неоднократно говорил президент России, - закрыть подобные полигоны бытового мусора, наносящие вред окружающей среде. Полученные группой экстренного реагирования результаты будут обнародованы в ближайшее время», - сказал Андрей Нагибин.



