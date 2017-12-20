







Восемь одно- и двухэтажных зданий, расположенных на ул. Балонина и Невская в районе автовокзала, будут изъяты у ООО "Автоград" для муниципальных нужд. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял арбитражный суд Волгоградской области по иску департамента муниципального имущества администрации Волгограда. Размер компенсации причиненных изъятием имущества убытков определен судебной экспертизой в сумме 49 099 570 рублей. Коммерсанты должны передать муниципалитету здание авторемонтной мастерской и склада, пять одноэтажных зданий, котельную и здание клуба. Общая площадь этого имущества составляет 5815,7 кв.м. Изъятие земельных участков и объектов производится на основании постановления администрации Волгограда для муниципальных нужд, предусматривающих строительство в районе улицы Балонина в Центральном районе Волгограда транспортно-пересадочного узла. Еще один объект - двухэтажное здание площадью 282,7 кв.м. - исключен из этого списка, так как является объектом культурного наследия регионального значения "Жилой купеческий дом" и не подлежит сносу. Основной спор в суде касался размера компенсации. Мэрия настаивала на сумме в 27 236 157 рублей. ООО "Автоград", которое является собственником всех объектов, хотело получить за них 296 195 017, 64 руб. В итоге была назначена судебная экспертиза, определившая иную стоимость подлежащего изъятию имущества. По решению суда стороны также должны оплатить расходы на проведение экспертизы: ООО "Авангард" - 126 925 рублей, департамент муниципального имущества - 143 075 рублей.

Ранее "Высота 102" сообщала, что несколько зданий по улице Балонина, собственником которых является ООО "Автоград", находятся в залоге у панамских компаний. В деле об изъятии имущества для муниципальных нужд они выступали в качестве третьих лиц.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.



