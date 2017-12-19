«Высота 102 ТВ»: В Волгограде руководитель СКР рассказал о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти











Смотрите сегодня в выпуске: руководитель Следственного комитета РФ рассказал в Волгограде о борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Старое общежитие на севере Волгограда подает тревожные сигналы: здание может рухнуть в любой момент. Гололед: непростые погодные условия стали причиной массовой аварии на Третьей продольной магистрали в Волгограде. Продолжение следует: Экологический совет при Волгоградской областной думе подвел итоги работы в Год экологии.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



