Представители общественной палаты Городищенского района Волгоградской области с августа этого года пытаются добиться наказания лиц, которые незаконно вырубили в балке Коренная у левого притока реки Мокрая Мечетка около 100 дубов. Причем некоторые из этих лиц известны и прокуратуре района, и полиции. Напомним, ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материале «В Городищенском районе Волгоградской области «черные лесорубы» спилили около 100 дубов». Но, как сообщил редакции заместитель председателя совета общественной палаты района Сергей Сердюков, до настоящего времени никаких мер к нарушителям не принято.









Из отдела министерства внутренних дел РФ по Городищенскому району пришел ответ, в котором говорится, что «проводилась проверка, в ходе которой принято решение в возбуждении уголовного дела отказать».

«Тогда мы написали прокурору Городищенского района, - говорит Сердюков. - Обратили внимание, что на месте преступления были пойманы с поличным два человека, а в деле по непонятным причинам фигурирует только один. Более того, не были приняты во внимание три акта о лесонарушении в данном квартале леса за период с апреля по август 2017 года на общую сумму ущерба около 600 тыс. рублей. Причем все три акта зафиксированы представителями ГКУ ВО «Волгоградское лесничество». Кроме того, представители комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона также обратились в отдел ОМВД России по Городищенскому району для привлечения лиц к уголовной ответственности за незаконную рубку зеленых насаждений по статье 260 Уголовного Кодекса РФ. Самое минимальное наказание по данной статье – штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет».

Тем не менее, как говорит председатель общественной палаты района Николай Чеботков, результат – нулевой. Почему-то состава преступления в деле никто не увидел, и получается, что все, кому не лень, могут безнаказанно вырубать деревья. По его словам, не добившись ответа от местных прокуроров, общественники обратились в прокуратуру Волгоградской области, но оттуда письмо переправили в прокуратуру Городища. «Так что все вернулось на круги своя, хотя раньше дела по таким фактам возбуждались. На самом же деле положение серьезное: вырубленные леса на склонах балок приводят к ветровой и водной эрозии почвы бассейна реки Волга, перспективы у нас плачевны, если не остановить вырубку деревьев и не наказывать за такие деяния. Но вот как-то так мы завершаем наш год экологии в районе», - заключил Чеботков.

Повторяем сюжет от 17.08.2017 года.









