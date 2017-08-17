|Экология
|16.12.2017 14:06
Общественники требуют наказания дровосеков за вырубку 100 дубов в Волгоградской области
Представители общественной палаты Городищенского района Волгоградской области с августа этого года пытаются добиться наказания лиц, которые незаконно вырубили в балке Коренная у левого притока реки Мокрая Мечетка около 100 дубов. Причем некоторые из этих лиц известны и прокуратуре района, и полиции. Напомним, ИА «Высота 102» рассказывала о ситуации в материале «В Городищенском районе Волгоградской области «черные лесорубы» спилили около 100 дубов». Но, как сообщил редакции заместитель председателя совета общественной палаты района Сергей Сердюков, до настоящего времени никаких мер к нарушителям не принято.
Из отдела министерства внутренних дел РФ по Городищенскому району пришел ответ, в котором говорится, что «проводилась проверка, в ходе которой принято решение в возбуждении уголовного дела отказать».
«Тогда мы написали прокурору Городищенского района, - говорит Сердюков. - Обратили внимание, что на месте преступления были пойманы с поличным два человека, а в деле по непонятным причинам фигурирует только один. Более того, не были приняты во внимание три акта о лесонарушении в данном квартале леса за период с апреля по август 2017 года на общую сумму ущерба около 600 тыс. рублей. Причем все три акта зафиксированы представителями ГКУ ВО «Волгоградское лесничество». Кроме того, представители комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии региона также обратились в отдел ОМВД России по Городищенскому району для привлечения лиц к уголовной ответственности за незаконную рубку зеленых насаждений по статье 260 Уголовного Кодекса РФ. Самое минимальное наказание по данной статье – штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы сроком до двух лет».
Тем не менее, как говорит председатель общественной палаты района Николай Чеботков, результат – нулевой. Почему-то состава преступления в деле никто не увидел, и получается, что все, кому не лень, могут безнаказанно вырубать деревья. По его словам, не добившись ответа от местных прокуроров, общественники обратились в прокуратуру Волгоградской области, но оттуда письмо переправили в прокуратуру Городища. «Так что все вернулось на круги своя, хотя раньше дела по таким фактам возбуждались. На самом же деле положение серьезное: вырубленные леса на склонах балок приводят к ветровой и водной эрозии почвы бассейна реки Волга, перспективы у нас плачевны, если не остановить вырубку деревьев и не наказывать за такие деяния. Но вот как-то так мы завершаем наш год экологии в районе», - заключил Чеботков.
Повторяем сюжет от 17.08.2017 года.
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|Происшествия
|16.12.2017 12:54
Сегодня в Волжском на проспекте Ленина в районе дома №133 маршрутное такси №6 столкнулось с легковым авто - погибла 69-летняя женщина. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, еще четверо человек ранены. В том числе госпитализированы с закрытыми черепно-мозговыми травмами оба водителя – 35-летний мужчина, находившийся за рулем маршрутки, и 68-летний, управлявший легковым авто. Аналогичные травмы получили пассажиры маршрутного такси - 64-летний мужчина и 13-летняя девочка. Погибшей оказалась пассажирка легковушки. Ее смерть наступила до прибытия медиков.
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|Общество
|16.12.2017 11:08
Сегодня в Волгограде проходит митинг дольщиков ЖК «Парк «Европейский» и ЖК «Доминант». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», несмотря на то, что жилищные проблемы одного из домов ЖК «Доминант» были решены благодаря добросовестному застройщику, люди пришли сюда, чтобы высказать конкретные претензии «Сбербанку». На площади Ленина собралось около полусотни человек, в руках которых плакаты с лозунгами: «Сбербанк - «всегда рядом», когда ему выгодно!», «Нет банковской коррупции!», «Кредит застройщику – кабала дольщику» и др. По мнению участников акции, действия «Сбербанка» препятствуют...
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|Происшествия
|16.12.2017 11:01
16-летний подросток попал под колеса 24-летнего водителя в Волжском. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. ДТП произошло накануне днем в начале пятого около дома №17 на улице Логинова. Водитель "ВАЗа" девятой модели сбил паренька, переходившего дорогу по нерегулируемому переходу. Подросток, получивший травмы, был доставлен в больницу. О состоянии здоровья пострадавшего пока неизвестно. Обстоятельства дорожного происшествия уточняют сотрудники полиции.
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|Общество
|16.12.2017 10:43
Время новогодних спектаклей настает для Волгоградского цирка. Добрую детскую сказку с огромным количеством животных и сказочных существ представят известные российские артисты – Братья-близнецы Шатировы. ИА «Высота 102» удалось побывать на репетиции артистов перед премьерой и стать первыми зрителями уникальных номеров, удостоенных наград на престижных международных фестивалях. Один из таких называется «русская палка», виртуозные и захватывающие дух прыжки на которой исполняет никто иной как Бабя Яга. Это главный персонаж сказки – озорная, но при этом невероятно обаятельная проказница и та еще веселушка. Без клоунов – цирк представить себе сложно. Но и тут у Шатировых заготовлен сюрприз. На манеже появится...
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|Происшествия
|16.12.2017 10:42 (Обновлено: 16.12.2017 10:44)
49-летняя женщина пострадала в ДТП в Центральном районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП произошло накануне вечером на пешеходном переходе на улице Пархоменко, напротив храма Сергия Радонежского. Волгоградку сбила 34-летняя женщина сидевшая за рулем "Hyundai Elantra". Пострадавшая доставлена в больницу.
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|Общество
|16.12.2017 07:07
Руководство МКУ "Лемешкинский сельский Дом Культуры" в Руднянском районе не смогло представить во время проверки госинспектору Нижне-Волжского управления Ростехнадзора документы, свидетельствующие о безопасности газовой котельной и наружного газопровода. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение мирового суда, муниципальное казенное учреждение признано виновным по ст. 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)". Учитывая, что Дом культуры административное правонарушение совершил впервые, суд назначил наказание в виде предупреждения. Директор учреждения вину не отрицала, пояснив, что в момент проверки все документы находились за пределами здания.
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|Общество
|15.12.2017 21:02
Совместный рейд администрации Волжского, службы охраны окружающей среды и полиции по поступившим через сервис «Волжский дозор» портала «Открытый Волжский» обращениям граждан прошел сегодня в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации, большая часть поступивших заявок касалась улиц Солнечной и Красноармейской в посёлке Рабочий. Волжане жаловались на незаконные действия владельцев частных домовладений: складирование мусора на прилегающих территориях; нарушение правил пожарной безопасности; брошенные транспортные средства; содержание животных без наличия необходимой разрешительной документации, прививок, должного ухода и поддержания санитарно-гигиенического состояния. Грубые нарушения правил благоустройства допустил владелец дома № 13 по улице Красноармейской. На прилегающей к его участку...
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|Аналитика
|15.12.2017 20:06
Смотрите сегодня в программе: Роспотребнадзор один за другим разоблачает отели и гостиницы Волгограда, установившие запредельные цены на период матчей ЧМ-2018. Первый тестовый матч на «Волгоград Арене» пройдет 21 апреля: «Ротор Волгоград» проведет матч с соперником по ФНЛ. Инвестиционный проект в действии: «Концессии водоснабжения» завершили важный этап модернизации на главной канализационной станции города. «Срубили нашу елочку под самый корешок…»: сосновые базары Волгограда представляют собой грустное зрелище. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00...
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|Культура
|15.12.2017 18:51
Коллекция живописи музея-заповедника «Сталинградская битва» пополнилась новым экспонатом – картиной чешского художника из города Брно Станислава Седлачека под названием «Сталинград», сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе музея. Картина «Сталинград» была передана в музей из Генерального консульства Российской Федерации в Брно в память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Музей-заповедник «Сталинградская битва» и Волгоградское региональное отделение Российского военно-исторического общества (РВИО) благодарны господину Седлачеку за его душевную щедрость и активную гражданскую позицию. Пополнение музейных коллекций является одной из приоритетных задач РВИО. Справка. Станислав Седлачек – художник-иллюстратор, мастер изображения городских пейзажей и портретов. Рисует акварелью, масляными...
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|Экономика
|15.12.2017 18:41
Компании "Дорстройсервис" не удалось в суде добиться признания недействительным одностороннего отказа комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от исполнения государственного контракта по реконструкции шоссе Авиаторов в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" о ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, ООО "Дорстройсервис" отказано в удовлетворении исковых требований. По решению суда, компания должна возместить комитету транспорта расходы на проведение судебной экспертизы в сумме 250 тысяч рублей. Судебная тяжба длилась с июля этого года. Иск заявила компания "Дорстройсервис", которую не только лишили контракта, но и внесли в список недобросовестных поставщиков. Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области...
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|Общество
|15.12.2017 16:56
6,6 миллионов рублей зарплатного долга более чем сотне своих работников выплатило после вмешательства прокуратуры ООО "ГК Авега". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, задержки в заработной плате выявила прокурорская проверка. Отметим, что 1 декабря на заседании межведомственной рабочей группы под председательством прокурора области Максима Ершова генеральный директор коммерческой организации рассказал о причинах образования задолженности по зарплате и о шагах, принимаемых для ее погашения. Тогда же гендиректору напомнили об ответственности за несоблюдение законов. Теперь сотрудники фирмы полностью получили свои честно заработанные деньги. Отметим, что в начале ноября один из крупнейших зарплатных должников региона - конкурсный...
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|Общество
|15.12.2017 16:36
Бастующих шоферов-дальнобойщиков Объединения перевозчиков России морально поддержали их коллеги из других профессиональных союзов, сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Так, председатель правления ассоциации "Общества добросовестных перевозчиков "ЦАРИЦЫН" Олег Клемм выразил понимание и сочувствие инициативам коллег. "Но в таких акциях мы не участвуем. Мы ведем ежедневную планомерную работу по смягчению финансовой нагрузки, связанной с системой “Платон”. Но такие вопросы не решаются на автотрассе", - рассказал он. Собеседник информагентства подчеркнул, что проблемы надо решать в кабинетах чиновников, отвечающих за транспортную политику. "Необходимо выстраивать диалог с министерством транспорта как на региональном уровне, так и на федеральном. Система уже сложилась и надо подстраиваться к...
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|Расследования
|15.12.2017 16:22
Пятеро разбойников, совершивших шесть нападений, предстанут перед областными служителями Фемиды, об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Зимой 2015 года один из них создал банду, терроризировавшую волгоградцев до июля 2016 года. Сначала они выслеживали жертву, одновременно готовили пути отхода, вооружались и подыскивали способ нападения и проникновения в помещения. Злоумышленники скрывали лица масками и использовали для маскировки капюшоны курток и перчатки. При нападении разбойники блокировали жертв и под угрозой оружия отнимали ценности или заставляли отдать их “добровольно”. Банда орудовала по ночам, нападая на людей и магазины в Кировском, Ворошиловском и Центральном районах города-героя. “Погорели” они...
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|Наука
|15.12.2017 15:23
Волгоградский опорный государственный технический университет занял 1-е место и взял гран-при среди ведущих вузов России на всероссийском фестивале ВУЗПРОМФЕСТ в Москве. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе высшего учебного заведения, среди достижений волгоградцев - и 3-е место на выставке ВУЗПРОМЭКСПО-2017 среди 100 ведущих вузов страны. Инновационные проекты ВолгГТУ высоко оценили в министерстве образования РФ. Инновационные разработки и высокотехнологическую продукцию Волгоградской области на выставке успешно представили региональный опорный Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), и его филиалы - Инжиниринговый центр «Полимерные материалы и технологии», а так же Волжский научно-технический комплекс (ВНТК). На выставке были представлены 27 образцов наукоемкой продукции,...
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|Общество
|15.12.2017 14:41 (Обновлено: 15.12.2017 14:55)
В комитете образования и науки Волгоградской области выбрали общеобразовательные организации, являющиеся региональными инновационными площадками, осуществляющими свою деятельность в соответствии с программой реализации инновационного проекта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа ведомства, в него вошли восемь учреждений, как муниципальной, так и частной форм собственности. Так, в данный список попало ЧОУ дополнительного образования детей «Епархиальное особое учреждение детского-юношеский центр православной культуры «Умиление» в Ленинском районе с инновационной программой – православное воспитание учащихся кадетского корпуса им. Суворова центра православной культуры «Умиление». МКОУ «Ливневская средняя школа» Жирновского района отмечено как инновационная площадка за создание и апробацию модели экологического образования. Еще...
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