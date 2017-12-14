В Волгограде до нового интерактивного музея довезет автобус

В администрации Волгограда разработаны новые маршруты автобусов средней и малой вместимости для повышения транспортной доступности отдаленных территорий Волгограда, в том числе развивающихся микрорайонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, так, для удобства жителей развивающегося микрорайона «Долина» в Советском районе и студентов Волгоградского госуниверситета микроавтобусы маршрутов №№ 64а и 15а, а также автобус №5а заменяются двумя новыми направлениями №29 «Родниковая долина – Ул. Танеева» и №5 «Родниковая долина – Речной порт». Новый маршрут №29 улучшит транспортную доступность отдаленных территорий в заканальной части Красноармейского района, в частности поселка Керамический: современные автобусы начнут следовать по улицам Гремячинской, Мачтозаводской и Танеева – эти территории ранее не обслуживали муниципальные маршруты. Маршрут пройдет также по ул. Кирова, Писемского, Генерала Шумилова и Химзаводской в Кировском районе, что значительно улучшит транспортное сообщение поселка Бекетовка и расположенных рядом промышленных предприятий.

Автобусный маршрут №5, соединяющий микрорайон «Долина» с центром Волгограда, пройдет по улицам Джабаева, Полухина, проспекту Университетскому, улицам Череповецкой, Ардатовской, Кузнецкой, Новоузенской, Козловской, Баррикадной, Рабоче-Крестьянской, проспекту им. В. И. Ленина и улице Краснознаменской с конечной остановкой на набережной им. 62-ой Армии. В том числе, новый маршрут доставит жителей Советского и Ворошиловского районов к интерактивному музею «Россия. Моя история».

Заполотновскую часть начнет обслуживать и новый маршрут №10. Данное направление уже в самое в ближайшее время свяжет Жилгородок и Спартановку, на нем будут работать современные микроавтобусы вместимостью до 20 человек. Маршрут пройдет по ул. Восточно-Казахстанской, Толбухина, Краснополянской, 51-ой Гвардейской, просп. им. Г. К. Жукова, ул. Рокоссовского, Ткачева, Пархоменко, 7-ой Гвардейской, просп. им В. И. Ленина, ул. Богунской, Таращанцев, Тарифной, Ополченской, Шурухина, Мясникова, Богомольца и Грамши.

Вспомогательный маршрут №34 «Дачи «Нефтяник» – Красноармейское кладбище» по запросам горожан будет дополнен новыми остановками и начнет заходить в поселок Канатный в Красноармейском районе. Изменится также вспомогательное направление №5с: начальной и конечной его остановками станут «Магазин «Радеж» и «Красноармейский мясокомбинат». В том числе городской общественный транспорт впервые начнет обслуживать жителей квартала по ул. Латвийской.

Муниципальный вспомогательный маршрут №43 «Алюминиевый завод – ул. 39-й Гвардейской дивизии» для удобства работников металлургического комбината «Красный Октябрь» продлевается до остановки у проходной промышленного предприятия. Кроме того, современные комфортабельные и безопасные автобусы средней вместимости дополнительно начнут следовать по ул. 39-й Гвардейской, ул. Кузнецова и просп. Металлургов.

Вновь устанавливаемый маршрут с увеличенной протяженностью, в границах «Д/о «Восход» – 7-я больница» начнет обслуживать не только дачников садоводческих обществ «Восход» и «Янтарь», но и жителей пос. Капустная балка в Кировском районе. Обновленный маршрут заменит вспомогательное направление №71, к работе которого у жителей поселка имелись нарекания. Опорный автобусный маршрут №95 «ВолгоГРЭС – пос. ГЭС» уже завтра, 16 декабря, вновь начнет обслуживать жителей микрорайона Тулака. Более чем в три раза усиливается направление №4 «Железнодорожная больница – железнодорожный вокзал». Обновленное направление №4 таким образом успешно заменит маршрут №84, на редкие рейсы которого постоянно жаловались жители частного сектора улиц Ужгородской, Автозаводской, Азизбекова и Елецкой в Ворошиловском районе. Совместная работа муниципального и частного перевозчиков обеспечит оптимальный интервал движения на маршруте №4, как это ранее произошло на маршруте №88 «Пос. Горьковский – железнодорожный вокзал».

Обновятся и вспомогательные маршруты, устанавливаемые вместо маршрутов №№16, 44, 50, 53 и 56. Так, в Красноармейском районе откроется направление, которое соединит сразу 3 учреждения здравоохранения: поликлинику №24, клиническую больницу №15 и роддом №4. Дзержинский и Советский район свяжет маршрут, который пройдет по ул. Краснополянской, Дорожников, Землячки, 8-ой Воздушной Армии, Симонова, бул. 30-летия Победы, ул. Качинцев, Джаныбековской, Хорошева, Ангарской, Рокоссовского, Елецкой, Огарева, Рабоче-Крестьянской, Базисной, Авиаторской и Туркменской. Существующее сегодня вспомогательное направление №50 заменит маршрут, соединяющий микрорайон Комарово с ул. Шекснинской в Дзержинском районе Волгограда. При этом новая линия общественного транспорта пройдет по таким улицам в центре города, как ул. Гоголя, Коммунистическая, Кубанская и Новороссийская, в Дзержинском районе – по ул. Исторической и Шекснинской. Маршрутные такси начнут следовать от пос. Вишневая балка к пл. Возрождения с прохождением ул. Вершинина и Репина – ранее эти улицы не обслуживались городским общественным транспортом. Схема нового маршрута, связывающего пос. Нижние Баррикады и микрорайон Жилгородок, станет более удобной для жителей Дзержинского района.



