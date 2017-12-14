|Экология
|15.12.2017 11:39
В Волгограде ищут причины появления розовых канализационных стоков
Управление Росприроднадзора по Волгоградской области начало проверку по факту затопления Банного оврага в Краснооктябрьском районе города канализационными стоками, окрашенными в розовый цвет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в ходе рейдового обследования рабочей группы по контролю за состоянием береговых полос и рекреационных зон реки Волга был обнаружен смотровой колодец, переполненный стоками со странным оттенком. Специалисты взяли пробы воды из колодца, в настоящее время готовятся результаты лабораторных исследований.
Напомним, коллектор «Банный» уже не раз становился предметом реагирования природоохранного ведомства. Так, в сентябре этого года по вступившему в силу решения суда по иску управления Росприроднадзора по Волгоградской области АО «ВМК «Красный Октябрь» должно выплатить 2 миллиона рублей в качестве возмещения нанесенного реке Волга вреда. С территории цехов южной группы предприятия сбрасывались тало-дождевые воды без очистки в коллектор «Банный» и далее – в реку Волга.
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|Происшествия
|15.12.2017 13:08 (Обновлено: 15.12.2017 13:10)
Повредил бампер, багажник, разбил заднюю фару и лобовое стекло такси пьяный 28-летний волжанин. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, таким образом мужчина пытался удержать у себе в гостях свою девушку и ее подругу. ЧП случилось накануне в Волжском. Таксист приехал на вызов девушки. Она вышла из подъезда многоквартирного дома вместе с подругой и села в авто. Внезапно из того же подъезда выбежал парень. Он с разбега запрыгнул на капот машины и стал бить кулаками в лобовое стекло. Из-за тяжелых металлических часов на руке стекло треснуло. Таксист попытался успокоить буяна, но тот, спрыгнув на землю, выхватил из кармана ...
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|Экономика
|15.12.2017 12:41
«Синара-Девелопмент» объявляет новогоднюю акцию на новостройки, возводимые компанией в Волгограде. До 31 декабря 2017 года покупатели смогут приобрести квартиры в жилых комплексах «Романовъ» и «Новый Свет» со скидкой 5%. Предложение действует при полной оплате стоимости квартиры. Воспользоваться скидкой можно, как при расчете наличными средствами, так и при оплате с помощью ипотеки. Одни покупатели сэкономят деньги на ремонт или покупку мебели, другие смогут уменьшить тело ипотечного кредита и сумму процентов. Выгода составит до 176 тыс. рублей. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании. Жилые комплексы компании «Синара-Девелопмент» возводятся в разных районах города. ЖК «Романовъ» – 23-этажный жилой дом, расположенный в...
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|Расследования
|15.12.2017 12:28
Больше месяца не могла получить жизненноважное лекарство тяжелобольная 6-летняя девочка, живущая в Красноармейском районе. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, в надзорное ведомство была вынуждена обратиться мама ребенка. После проверки ее заявления прокурор направил в суд иск к региональному комитету здравоохранения и детской поликлинике № 16. Но маленькую волгоградку ответчики обеспечили нужным лекарством, не дожидаясь решения судьи.
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|Экономика
|15.12.2017 12:11
В Волгограде Роспотребнадзор жестко взялся за отели, продающие номера к ЧМ-2018 по «космической» цене
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области возбудило первое административное производство по факту многократного завышения цен на гостиничные номера к ЧМ-2018. Об этом, как передает ИА «Высота 102» , сообщил сегодня на совещании, посвященном мундиалю, и.о руководителя территориального управления Роспотребнадзора Евгений Резников. По его словам, в ходе проверки обнаружено, что отель «Галерея Парк Волгоград» продавал «президентский» номер за 130 тысяч рублей, что в 20 раз (!) превышает его стоимость сегодня. Стандартные номера и вовсе в июне следующего года предлагается купить за цену в 30 раз превышающую сегодняшнюю плату. По его словам, есть факты, когда гостиницы...
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|Спорт
|15.12.2017 11:45
Свой первый матч на построенном к ЧМ-2018 стадионе «Волгоград Арена» команда «Ротор Волгоград» сыграет 21 апреля. Об этом, как передаёт ИА «Высота 102», сообщил сегодня на совещании, посвященном теме ЧМ-2018, председатель комитета по подготовке и проведению матчей чемпионата мира по футболу 2018 в Волгоградской области Аркадий Грушко. По его словам, до начала игр ЧМ-2018 на «Волгоград Арене» пройдут три тестовых матча. Первыми на поле нового стадиона выйдет команда «Ротор Волгоград» в рамках игр ФНЛ. Вторая игра пройдёт 2 мая. Самый ожидаемый матч на «Волгоград Арене» состоится 9 мая. Как уже сообщало ИА «Высота 102», это будет финал Кубка...
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|Общество
|15.12.2017 11:25
В администрации Волгограда разработаны новые маршруты автобусов средней и малой вместимости для повышения транспортной доступности отдаленных территорий Волгограда, в том числе развивающихся микрорайонов. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, так, для удобства жителей развивающегося микрорайона «Долина» в Советском районе и студентов Волгоградского госуниверситета микроавтобусы маршрутов №№ 64а и 15а, а также автобус №5а заменяются двумя новыми направлениями №29 «Родниковая долина – Ул. Танеева» и №5 «Родниковая долина – Речной порт». Новый маршрут №29 улучшит транспортную доступность отдаленных территорий в заканальной части Красноармейского района, в частности поселка Керамический: современные автобусы начнут следовать по улицам Гремячинской, Мачтозаводской и Танеева – эти...
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|Происшествия
|15.12.2017 11:06
Заниматься попрошайничеством свою 11-летнюю дочь заставила 37-летняя жительница Волжского. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, женщину и девочку, просивших у прохожих милостыню на лечение, заметили полицейские. Девочка собирала деньги для матери. Когда волжанку доставили в отдел, то выяснилось, что на паперть она выходит не в первый раз, раньше ее видели возле жилых домов и одного из сетевых магазинов. На женщину уже были составлены три протокола. Теперь в отношении матери возбуждено уголовное дело за вовлечение несовершеннолетней в совершение антиобщественных действий. Ей грозит до четырех лет тюрьмы.
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|Общество
|15.12.2017 10:57
Избирательная комиссия Волгоградской области пересчитала подписные листы в поддержку проведения референдума о переводе стрелок часов в Волгоградской области и проверила на подлинность 7 тыс. 541 подпись, это 20% автографов граждан. Как сообщили ИА «Высота 102» в облизбиркоме, ранее комиссия провела жеребьевку и определила, какие именно подписи подлежат проверке на достоверность и правильность оформления. Всего было собрано 41 тыс. 500 подписных листов граждан, которые поддержали идею проведения всенародного голосования. Сегодня в облизбиркоме состоится рабочее совещание по обсуждению итогов, а официальное решение будет принято в следующий понедельник. После этого документы поступят в Волгоградскую облдуму, которая назначит дату его проведения. Возможно,...
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|Происшествия
|15.12.2017 10:33
Семимесячный ребенок и 40-летняя женщина пострадали в ДТП в Ворошиловском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла на перекрестке Гродненской и Череповецкой улиц. Днем, в половине двенадцатого "KIA Cerato", поворачивая с Гродненской улицы направо, столкнулась с "Renault Symbol". Французская легковушка ехала по Череповецкой. От удара машин пострадали водитель "KIA" и маленький пассажир "Renault". Их доставили в больницу.
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|Расследования
|15.12.2017 10:18 (Обновлено: 15.12.2017 10:19)
Четверо жителей Воронежской области приговорены Краснооктябрьским райсудом к длительным срокам заключения за торговлю наркотиками. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, 32-летний Сергей Мещеряков, 31-летний Валентин Туктаров и 25-летние Кристина Лисина и Татьяна Коновалова приехали в Волгоград специально для организации преступного бизнеса. Они продавали наркотики через систему тайников-закладок. Таким же способом получали "товар" от своего куратора. Группа была задержана в марте после устройства двух тайников с крупными партиями наркотиков. Также большое количество дурманящего вещества было обнаружено у них при обыске. Свою вину они признали и были приговорены судом: Мещеряков и Туктаров к 9,5 годам колонии...
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|Экология
|15.12.2017 09:52
Утверждена общая протяженность водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы реки Ахтуба на территории города Волжского и двух районов Волгоградской области - Ленинского и Среднеахтубинского. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию помощника Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светланы Чайковской, протяженность границ - 191,6 км. Они установлены по требованию надзорного ведомства, выявившего нарушения в деятельности комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. Так, было установлено, что органом власти неполно реализуются полномочия по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, в том числе в связи с неправильным перераспределением денежных средств, выделяемых на реализацию переданных водных отношений. В связи...
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|Спорт
|15.12.2017 09:17 (Обновлено: 15.12.2017 09:19)
Плановые пожарно-тактические учение сегодня проходят на стадионе "Волгоград Арена", строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика АО "Стройтрансгаз", цель учений – отработка алгоритма действий пожарных подразделений по ликвидации условного пожара. В них задействованы силы и средства МЧС и взаимодействующих органов управления.
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|Общество
|15.12.2017 09:15 (Обновлено: 15.12.2017 09:16)
Волгоградские дальнобойщики сегодня намерены присоединиться ко Всероссийской забастовке, которая пройдет сегодня во многих городах страны. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградский координатор Объединения перевозчиков России Юрий Распопов, дальнобойщики проведут акцию в так называемом «итальянском» стиле – никуда не выезжая на большегрузах со своих стоянок или баз. Напомним, одно из главных требований нынешней акции дальнобойщиков, как и предыдущих – протест против системы «Платон», предусматривающей платный проезд грузовиков по российским дорогам.
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|Доска позора
|15.12.2017 08:37
Известная поговорка «Чистота — лучшая красота» точно не подходит к пейзажу, который «украшает» улицу имени Карла Либкнехта в Дзержинском районе Волгограда. Как сообщили читатели ИА «Высота 102», приславшие в редакцию фото, площадка превратилась в мусорную свалку. Несут сюда различные отходы и днем, и ночью, вместо того, чтобы выбросить в мусорные баки. «Почему мы гадим там, где живем?», - задаются вопросом волгоградцы, которые своими силами не могут справиться с этим безобразием. Вы не знаете, как справиться с хамством...
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|Газетный киоск
|14.12.2017 20:55
«Парламентская газета», 14 декабря. Решение Владимира Путина пойти по процедуре самовыдвижения абсолютно логично, поскольку самый популярный политик России опирается на всё общество, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Это (решение — прим. ред.) ещё раз подчеркивает, во-первых, что Путин во главу угла ставит интересы государства и граждан России, встав над партийными интересами. Он — Президент всех россиян, независимо от их партийной принадлежности. Круг его сторонников намного шире электоральной базы самой популярной партии — «Единой России». У него есть сторонники среди КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», среди правых». Политик отметил, что Президент проводит сбалансированную политику и является сторонником...
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15 декабря 12:28
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15 декабря 11:39
В Волгограде ищут причины появления розовых канализационных стоков 9
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14 декабря 17:20
Экология
15 декабря 11:39
В Волгограде ищут причины появления розовых канализационных стоков 9
15 декабря 09:52
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