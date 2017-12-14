В Волгограде ищут причины появления розовых канализационных стоков

Управление Росприроднадзора по Волгоградской области начало проверку по факту затопления Банного оврага в Краснооктябрьском районе города канализационными стоками, окрашенными в розовый цвет. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на ведомство, в ходе рейдового обследования рабочей группы по контролю за состоянием береговых полос и рекреационных зон реки Волга был обнаружен смотровой колодец, переполненный стоками со странным оттенком. Специалисты взяли пробы воды из колодца, в настоящее время готовятся результаты лабораторных исследований.

Напомним, коллектор «Банный» уже не раз становился предметом реагирования природоохранного ведомства. Так, в сентябре этого года по вступившему в силу решения суда по иску управления Росприроднадзора по Волгоградской области АО «ВМК «Красный Октябрь» должно выплатить 2 миллиона рублей в качестве возмещения нанесенного реке Волга вреда. С территории цехов южной группы предприятия сбрасывались тало-дождевые воды без очистки в коллектор «Банный» и далее – в реку Волга.



