В Волгограде владельца небезопасного причала на Волге наказали за игнорирование предписаний Ространснадзора

На 150 тысяч рублей оштрафовано МУП "Берегоукрепление" за неисполнение в установленный срок предписания Волгоградского линейного отдела Волжского Управления государственного морского и речного надзора Ространснадзора, выявившего нарушения по содержанию и эксплуатации причала и причальных сооружений в Волгограде. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в пресс-службе арбитражного суда Волгоградской области. По материалам дела, причалы и причальные сооружения, расположенные в створе ул. Гагарина в Волгограде (2549 км реки Волга по Атласу единой глубоководной системы европейской части РФ) до ул. Краснознаменская (2550,5 км. р. Волга по Атласу ЕГС ЕЧ РФ), в 2006 году постановлением главы Волгограда были переданы на баланс МУПа на праве хозяйственного ведения. В ходе внеплановой проверки в сентябре 2016 года были выявлены многочисленные нарушения требований Технического регламента. В частности, МУП, осуществляя техническую эксплуатацию причальных сооружений, не обеспечило наличие паспорта причального сооружения, разрешительной и технической документации, не провело ремонтные работы в объемах, обеспечивающих дальнейшую безопасную эксплуатацию причалов, не провело осмотр причалов и причальных сооружений и прочее. Предприятию было выдано предписание, но в установленный срок оно не было выполнено.



