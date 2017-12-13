



Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без движения. Как выяснилось, представитель Герасименко, некий Д.В. Колесников, не имел даже оригинала доверенности на подачу соответствующего заявления. Мало того, владелец завода, видимо, хотел еще и сэкономить на госпошлине: во всяком случае подтверждения уплаты госпошлины в размере 6 тысяч рублей или заявления об ее отсрочке в суд представлено не было. Кроме того, представитель компании не доказал и факт направления заявления о банкротстве должнику – АО «ВМК «Красный Октябрь». На устранение этих нарушений арбитражный суд дал швейцарской компании срок до 20 декабря. Дата рассмотрения по иску налоговиков будет назначена после принятия решения по заявлению RED OKTOBER INTERNATIONAL SA.

Напомним, ухудшение финансовой ситуации на предприятии, увольнение персонала, а также намерение собственника обанкротить стратегическое предприятие России, работающее в том числе и на оборонзаказ, вызвало обеспокоенность федерального центра. Сейчас прорабатываются варианты выхода из сложившегося положения на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.



