|Экономика
|13.12.2017 14:46
Собственник «Красного Октября» хотел обанкротить волгоградский завод «спустя рукава»
Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без движения. Как выяснилось, представитель Герасименко, некий Д.В. Колесников, не имел даже оригинала доверенности на подачу соответствующего заявления. Мало того, владелец завода, видимо, хотел еще и сэкономить на госпошлине: во всяком случае подтверждения уплаты госпошлины в размере 6 тысяч рублей или заявления об ее отсрочке в суд представлено не было. Кроме того, представитель компании не доказал и факт направления заявления о банкротстве должнику – АО «ВМК «Красный Октябрь». На устранение этих нарушений арбитражный суд дал швейцарской компании срок до 20 декабря. Дата рассмотрения по иску налоговиков будет назначена после принятия решения по заявлению RED OKTOBER INTERNATIONAL SA.
Напомним, ухудшение финансовой ситуации на предприятии, увольнение персонала, а также намерение собственника обанкротить стратегическое предприятие России, работающее в том числе и на оборонзаказ, вызвало обеспокоенность федерального центра. Сейчас прорабатываются варианты выхода из сложившегося положения на уровне заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина.
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|Экономика
|13.12.2017 15:57
С изменением законодательства ряд категорий потребителей энергоресурсов, у которых образовалась задолженность в размере двух месячных начислений, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде банковской или муниципальной гарантий, либо иными способом, предусмотренным законом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», перечни потребителей, в отношении которых законом установлена обязанность предоставления гарантий по оплате электроэнергии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов». «На текущий момент более 50 потребителей в нарушение закона имеют необеспеченных обязательств на 40 млн. руб. Ряд предприятий-неплательщиков, получив уведомления о...
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|Происшествия
|13.12.2017 15:53
Телевизор и два автомобильных аккумулятора похитили злоумышленники из попавшего в аварию во Фроловском районе легкового "Mercedes-Benz". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП случилось накануне на 812 километре трассы М-6 "Каспий". После ДТП, пострадавших в котором к счастью не было, водитель иномарки оставил свой автомобиль на обочине и ненадолго отошел. В это время воры разбили стекло и украли приглянувшееся имущество. Вскоре полицейскими были задержаны 21-летний и 19-летний местные безработные. Они признали свою вину и вернули украденное. Им грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.
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|Расследования
|13.12.2017 15:30
Почти три миллиона рублей задолжал своим подчиненным директор одной из фирм в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, нарушение было обнаружено во время проверки заявления женщины-инженера, которой коммерсант за три месяца задолжал почти 50 тысяч рублей. Выяснилось, что от нечестного руководителя пострадали как минимум еще 24 человека. При этом деньги для выплаты "кровных" у предприятия были, но расходовались на другое. Теперь директору-растратчику грозит уголовная ответственность. В тоже время принимаются все меры для погашения зарплатного долга. Расследование продолжается.
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|Общество
|13.12.2017 14:46
Единственный банкомат ПАО «Сбербанк России», обслуживающий жителей поселков Береславка, Заря и Пархоменко Калачевского района Волгоградской области, стал предметом особого внимания селян. Старый банкомат довольно часто выходит из строя и подчас люди не могут ни снять деньги, ни произвести необходимые платежи. С просьбой повлиять на ситуацию люди обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову, сообщает ИА "Высота 102". В качестве примера граждане приводят ситуацию, когда поломка банкомата в канун 2017 года оставила селян без пополнения денежных средств почти на две недели. Жалобы волгоградцев в органы местной власти, в банковское учреждение положительных результатов не принесли. Как...
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|Общество
|13.12.2017 14:20
Волгоградский художник Владислав Коваль создал авторскую открытку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™
Член Союза художников России, профессор Волгоградского государственного университета Владислав Коваль разработал авторскую почтовую открытку на тему волонтерской программы ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе университета, открытка была презентована в Москве в рамках финала Всероссийского Конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». «Волонтерская деятельность – «это то, что делается от чистого сердца». Сердце на открытке символизирует именно ту любовь, которую несут волонтеры. Она может быть приобщена к спорту или к добру, неважно, главное – это посыл. Контур сердца рассеян, потому что нельзя обозначить границы эмоций и чувств волонтеров», –...
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|Общество
|13.12.2017 13:53 (Обновлено: 13.12.2017 15:56)
Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов. Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые, пользуясь моментом, покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая...
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|Происшествия
|13.12.2017 13:43
30-летнего безработного жителя Тракторозавордского района, укравшего деньги с банковской карты, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел 7 декабря в Советском районе. 53-летний волгоградец пришел в отделение банка около одиннадцати часов вечера. Там он попросил незнакомого мужчину помочь ему снять деньги с банковской карты и назвал ее пин-код. Потом незнакомец сказал, что карту заблокировал терминал. И посоветовал хозяину связаться со службой техподдержки банка. Доверчивый мужчина пошел домой, чтобы найти нужный номер телефона. В его отсутствие злоумышленник снял около 90 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения горожанина, вернул ему карту и ушел....
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|Общество
|13.12.2017 13:37 (Обновлено: 13.12.2017 13:41)
Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9, куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное...
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|Общество
|13.12.2017 13:21 (Обновлено: 13.12.2017 13:51)
Навязывание обслуживания «зарплатного» проекта в конкретном банке недопустимо и ограничивает конкуренцию. Об этом ИА «Высота 102» заявили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области. Сегодня ведомством было выдано предупреждение комитету по физической культуре и спорту администрации Волгограда об отзыве письма о необходимости перехода подведомственных муниципальных учреждений на обслуживание «зарплатного» проекта в ПАО «Возрождение» и о заключении до конца декабря 2017 года договоров о проведении безналичных расчетов учреждений с работниками с использованием спецкартсчетов, открытых в данном банке. Комитету предписано отозвать указанное письмо и проинформировать свои подведомственные учреждения о возможности обслуживания «зарплатного» проекта в любом банке с учетом требований...
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|Общество
|13.12.2017 13:14 (Обновлено: 13.12.2017 13:14)
Несколько журналистов из волгоградских СМИ аккредитованы на пресс-конференцию президента России Владимира Путина, которая пройдет завтра в Москве. Как сообщает корреспондент со ссылкой на сайт президента РФ, среди тех, кто получит шанс задать «вживую» вопрос главе государства, представители интернет-сайта Волжский.ру, Первого Волгоградского канала, а также районных газет Волгоградской области. Напомним, пресс-конференция Владимира Путина начнется завтра в 12-00. Аккредитацию получили 1640 журналистов из российских и зарубежных СМИ. Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы «Россия-1», «Россия-24» и Первый канал, а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
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|Происшествия
|13.12.2017 12:55
32-летний волгоградец из зависти сжег автомобиль своего 57-летнего друга. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 27 ноября во дворе одного из домов Ворошиловского района загорелся старый "ВАЗ" шестой модели. У машины полностью сгорел моторный отсек. Как выяснили эксперты, причиной возгорания стал поджог. В скором времени полицейские нашли и поджигателя. Им оказался давний “друг” пострадавшего. Мужчина заявил правоохранителям, что его знакомый не заслужил своего достатка. После очередной ссоры обидевшийся завистник поджег авто. Причиной конфликта стала их давняя дискуссия о "социальном неравенстве": хозяин машины жил немного лучше, чем его знакомый, собственного транспорта у которого никогда не было. Теперь мстительному...
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|Спорт
|13.12.2017 12:14
Фасад бассейна "Спартак", который с конца 2016 года находится на капитальном ремонте, после завершения работ стилистически будет соответствовать фасаду стадиона "Волгоград Арена". Об этом ИА "Высота 102" сообщили в ФГУП "Спорт-Инжиниринг". В госкорпорации, которая является владельцем объекта, отмечают, что обновленный бассейн гармонично войдет в единый архитектурный ансамбль территории. В настоящее время сложно представить, как будет выглядеть бассейн "Спартак" после завершения работ. Сейчас он своим внешним видом совершенно не украшает новый футбольный стадион, который полностью построен и почти готов к сдаче в эксплуатацию. Как уже сообщало информагентство, капитальный ремонт бассейна "Спартак" проводится в два этапа. Полностью все...
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|Экология
|13.12.2017 11:54
Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами в «Опоре России» возглавила Полина Вергун, глава группы компаний «Чистый город». Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, которая ведет активную реализацию новой реформы в трех субъектах РФ, новый комитет, созданный в общественной организации, объединит предпринимателей малого и среднего бизнеса сферы обращения с отходами в период прохождения новой реформы. Основной целью новой структуры станет успешная реализация реформирования отрасли на территории российских субъектов в короткие сроки и интеграция в новую систему бизнес сообщества. Комитет по реформированию отрасли обращения с отходами станет связующем звеном между регионами-практиками, начавшими реализацию новой реформы и субъектами, находящимися...
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|Телеком
|13.12.2017 11:49
ООО «Ростелеком – Розничные системы» (дочернее предприятие ПАО «Ростелеком») начинает выдачу заказов из китайского онлайн-гипермаркета AliExpress. Как уточнили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, уже сегодня заказы из AliExpress доставляются в 413 центров продаж и обслуживания «Ростелекома», до которых удобно и просто добраться – они расположены в крупных торговых центрах, вблизи станций метро или остановок общественного транспорта. «Мы рады предложить новую услугу и внести свой вклад в развитие онлайн-шопинга, который позволит нашим клиентам экономить семейный бюджет на покупках в интернете. Уверена, что многие посетители наших центров продаж купили новогодние подарки в популярном интернет-гипермаркете AliExpress. Теперь свой заказ они могут получить...
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|Общество
|13.12.2017 11:15
В администрации Волгоградской области подписаны соглашения о намерениях с добросовестными застройщиками, готовыми завершить долгострои «Парк Европейский», «Эдем» и «Чайка-2». Об этом уже через считанные минуты будет заявлено на совещании у губернатора, сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Как стало известно информагентству, компания, которая готова зайти в "Парк Европейский"– это «Пересвет-Юг», она уже занимается достройкой ЖК «Доминант». Один из трех домов в данном жилом комплексе уже сдан - 167 человек, наконец, после почти 10-летнего ожидания смогут заехать в долгожданное жилье. За "Эдем" берется "ВПСК", а "Чайку-2" достроит "Инвестгражданстрой". "Пересвет-Юг" придет на проблемные объекты "Парка Европейского" после достройки "Доминанта". В недостроенном...
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Собственник «Красного Октября» хотел обанкротить волгоградский завод «спустя рукава» 9
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