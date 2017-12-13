|Культура
|14.12.2017 08:47
Школьник из Волгоградской области стал призером прошедшего в Сочи Всероссийского музыкального фестиваля
Призером заключительного этапа Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!», который прошел в Сочи, стал волгорадский певец Егор Прудников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Роспатриотцентра, школьник был отмечен в номинации «Исполнители возрастной категории 8-13 лет» за авторское произведение.
Перед сочинской аудиторией выступили 12 финалистов из разных регионов нашей страны – как сольных исполнителей, так и коллективов, прошедших заочный отбор и дополнительные испытания. Каждый из них спел о самом дорогом и близком каждому – своей малой Родине, семье, любви и добре.
Оценивали выступающих эксперты Денис Гладкий и Александр Новиков (группа Интонация), режиссер Дмитрий Литвиненко, актриса Мария Ахметзянова, DJ Feel (Top 100 world DJs), певица Екатерина Ковская, композитор Юлиана Донская, музыкант Владимир Ермолов (Вова Че Морале), певец Элвин Грей, ведущий Эдуард Меркер, режиссер Эдуард Тадевосян, руководитель коммерческой рекламы и спец. маркетинговых проектов «Роза Хутор» Сергей Задорин.
Надежда Точилкина из Саратовской области, дуэт Магуля Мезинова из республики Башкортостан и Юлия Бойко из Москвы, сестры Софья и Радмира Мантулины из Красноярска стали триумфаторами финала Всероссийского молодежного музыкального фестиваля. Гран-при достался певице Арсении из Тверской области.
Главными наградами для молодых музыкантов стали призы, которые помогут на творческом пути: профессиональная запись песни, съемка видеоклипа, трансляция на телевизионных каналах и радиостанциях. Школьники получили в подарок запись авторской песни в студии, путевки в ВДЦ «Смена» и ротацию на «Классном радио».
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|Аналитика
|13.12.2017 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде творение советских архитекторов готовится распахнуть двери для детей 21 века
Смотрите сегодня в программе: власти Волгоградской области с успехом «везут» проблемы обманутых дольщиков - найден выход из ситуации сразу с несколькими проблемными «недостроями». Над металлургическим заводом «Красный Октябрь» сгущаются тучи: банкротство предприятия может стать реальностью. Главная елка Волгограда почти готова: «практичная» новогодняя конструкция снова будет нести праздничную вахту на площади Павших борцов. Волгоградский ДЮЦ оживает: творение советских архитекторов вот-вот распахнет двери для детей 21 века. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине...
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|Политика
|13.12.2017 17:46
До 1,5 млн рублей штрафа грозит предприимчивым лицам за махинации с билетами на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоградскую областную думу внесен проект постановления о поддержке законодательной инициативы о поправках в КоАП РФ. Одобрить ведение жестких мер ответственности к спекулянтам и фальшивобилетчикам коллег в Волгоградской облдуме призывает вице-спикер собрания Сергей Горняков. В случае принятии Госдумой новой редакции кодекса об административных правонарушениях, незаконная продажа билетов на матчи FIFA для физических лиц будет караться штрафом в размере от 20 до 25-кратной их стоимости, но не менее 50 тысяч рублей. Сегодня комитет Госдумы...
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|Экономика
|13.12.2017 17:31
Масштабные работы по строительству системы освещения 0-й продольной магистрали Волгограда успешно завершены накануне. И сегодня специалисты предприятия проводят приемо-сдаточные испытания оборудования по постоянной схеме электроснабжения. Слаженные действия бригад ПАО «Волгоградоблэлектро» позволили выполнить проектные задачи максимально эффективно и с опережением установленного срока. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, строительство систем освещения на рокадной дороге проходило в несколько этапов: в Центральном районе от проспекта Ленина до мостового перехода через Волгу, включая велосипедные дорожки, и от речпорта до улицы Калинина в Ворошиловском районе. При этом освещение разделено на взаиморезервируемые группы, обеспечивающие надежную и бесперебойную работу всей системы. Более...
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|Борьба с коррупцией
|13.12.2017 17:11
Пять членов организованной преступной группы, среди которых бывший и действующий сотрудники ГИБДД, арестованы в Волгограде по делу о фиктивных ДТП. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, в зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное организованной группой в особо крупном размере), ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч.2 ст.292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и законных интересов организаций). По данным следствия, с сентября 2016 года и на протяжении года подозреваемые изготавливали фиктивные документы о...
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|Экономика
|13.12.2017 17:03
Современная блочно-модульная котельная смонтирована в поселке Южный Красноармейского района Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании «Концессии теплоснабжения», в настоящее время ведется подключение БМК к сетям газоснабжения, после чего специалисты приступят к пуско-наладочным работам. Новая «блочка» позволит вывести из эксплуатации устаревшую мазутную котельную, которая неоднократно вызывала нарекания у местных жителей. Поселок Южный расположен в самой отдаленной части Красноармейского района. С 1983 года построенные здесь дома и социальные объекты питала мазутная котельная. В советские годы использование мазутного топлива для теплоснабжения потребителей было распространенным явлением. Однако сегодня такая технология признана не только энергозатратной, но еще и...
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|Расследования
|13.12.2017 16:10
Два года в колонии-поселении проведет 31-летняя жительница города Волжского, признанная виновной в гибели человека в результате ДТП. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение суда, 22 августа этого года женщина села за руль "Hyundai I30" в состоянии алкогольного опьянения. Она неслась по проспекту Ленина со скоростью 100 км/ч, не справилась с управлением и протаранила столб у остановки общественного транспорта напротив гипермаркета "Лента". От сильного удара машина перевернулась. В результате на месте ДТП погиб 23-летний пассажир иномарки. Подсудимая признала свою вину. Суд учел наличие на иждивении малолетнего ребенка и добровольное возмещение потерпевшей стороне материального вреда. Согласно приговору, добираться к...
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|Экономика
|13.12.2017 15:57
С изменением законодательства ряд категорий потребителей энергоресурсов, у которых образовалась задолженность в размере двух месячных начислений, обязаны предоставить обеспечение исполнения обязательств по оплате в виде банковской или муниципальной гарантий, либо иными способом, предусмотренным законом. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ПАО «Волгоградэнергосбыт», перечни потребителей, в отношении которых законом установлена обязанность предоставления гарантий по оплате электроэнергии, размещаются в открытом доступе на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области в разделе «Деятельность» в подразделе «Перечень покупателей и потребителей энергоресурсов». «На текущий момент более 50 потребителей в нарушение закона имеют необеспеченных обязательств на 40 млн. руб. Ряд предприятий-неплательщиков, получив уведомления о...
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|Происшествия
|13.12.2017 15:53
Телевизор и два автомобильных аккумулятора похитили злоумышленники из попавшего в аварию во Фроловском районе легкового "Mercedes-Benz". Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, ЧП случилось накануне на 812 километре трассы М-6 "Каспий". После ДТП, пострадавших в котором к счастью не было, водитель иномарки оставил свой автомобиль на обочине и ненадолго отошел. В это время воры разбили стекло и украли приглянувшееся имущество. Вскоре полицейскими были задержаны 21-летний и 19-летний местные безработные. Они признали свою вину и вернули украденное. Им грозит до пяти лет тюрьмы за кражу.
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|Расследования
|13.12.2017 15:30
Почти три миллиона рублей задолжал своим подчиненным директор одной из фирм в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, нарушение было обнаружено во время проверки заявления женщины-инженера, которой коммерсант за три месяца задолжал почти 50 тысяч рублей. Выяснилось, что от нечестного руководителя пострадали как минимум еще 24 человека. При этом деньги для выплаты "кровных" у предприятия были, но расходовались на другое. Теперь директору-растратчику грозит уголовная ответственность. В тоже время принимаются все меры для погашения зарплатного долга. Расследование продолжается.
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|Общество
|13.12.2017 14:46
Единственный банкомат ПАО «Сбербанк России», обслуживающий жителей поселков Береславка, Заря и Пархоменко Калачевского района Волгоградской области, стал предметом особого внимания селян. Старый банкомат довольно часто выходит из строя и подчас люди не могут ни снять деньги, ни произвести необходимые платежи. С просьбой повлиять на ситуацию люди обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову, сообщает ИА "Высота 102". В качестве примера граждане приводят ситуацию, когда поломка банкомата в канун 2017 года оставила селян без пополнения денежных средств почти на две недели. Жалобы волгоградцев в органы местной власти, в банковское учреждение положительных результатов не принесли. Как отметили...
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|Экономика
|13.12.2017 14:46
Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без...
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|Общество
|13.12.2017 14:20
Волгоградский художник Владислав Коваль создал авторскую открытку к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™
Член Союза художников России, профессор Волгоградского государственного университета Владислав Коваль разработал авторскую почтовую открытку на тему волонтерской программы ЧМ-2018. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе университета, открытка была презентована в Москве в рамках финала Всероссийского Конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™». «Волонтерская деятельность – «это то, что делается от чистого сердца». Сердце на открытке символизирует именно ту любовь, которую несут волонтеры. Она может быть приобщена к спорту или к добру, неважно, главное – это посыл. Контур сердца рассеян, потому что нельзя обозначить границы эмоций и чувств волонтеров», –...
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|Общество
|13.12.2017 13:53 (Обновлено: 13.12.2017 17:38)
Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов. Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые, пользуясь моментом, покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая...
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|Происшествия
|13.12.2017 13:43
30-летнего безработного жителя Тракторозавордского района, укравшего деньги с банковской карты, задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел 7 декабря в Советском районе. 53-летний волгоградец пришел в отделение банка около одиннадцати часов вечера. Там он попросил незнакомого мужчину помочь ему снять деньги с банковской карты и назвал ее пин-код. Потом незнакомец сказал, что карту заблокировал терминал. И посоветовал хозяину связаться со службой техподдержки банка. Доверчивый мужчина пошел домой, чтобы найти нужный номер телефона. В его отсутствие злоумышленник снял около 90 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения горожанина, вернул ему карту и ушел....
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|Общество
|13.12.2017 13:37 (Обновлено: 13.12.2017 13:41)
Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9, куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное...
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14 декабря 08:47
Школьник из Волгоградской области стал призером прошедшего в Сочи Всероссийского музыкального фестиваля 1
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Культура
14 декабря 08:47
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