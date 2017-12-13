Школьник из Волгоградской области стал призером прошедшего в Сочи Всероссийского музыкального фестиваля

Призером заключительного этапа Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!», который прошел в Сочи, стал волгорадский певец Егор Прудников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Роспатриотцентра, школьник был отмечен в номинации «Исполнители возрастной категории 8-13 лет» за авторское произведение.

Перед сочинской аудиторией выступили 12 финалистов из разных регионов нашей страны – как сольных исполнителей, так и коллективов, прошедших заочный отбор и дополнительные испытания. Каждый из них спел о самом дорогом и близком каждому – своей малой Родине, семье, любви и добре.

Оценивали выступающих эксперты Денис Гладкий и Александр Новиков (группа Интонация), режиссер Дмитрий Литвиненко, актриса Мария Ахметзянова, DJ Feel (Top 100 world DJs), певица Екатерина Ковская, композитор Юлиана Донская, музыкант Владимир Ермолов (Вова Че Морале), певец Элвин Грей, ведущий Эдуард Меркер, режиссер Эдуард Тадевосян, руководитель коммерческой рекламы и спец. маркетинговых проектов «Роза Хутор» Сергей Задорин.

Надежда Точилкина из Саратовской области, дуэт Магуля Мезинова из республики Башкортостан и Юлия Бойко из Москвы, сестры Софья и Радмира Мантулины из Красноярска стали триумфаторами финала Всероссийского молодежного музыкального фестиваля. Гран-при достался певице Арсении из Тверской области.

Главными наградами для молодых музыкантов стали призы, которые помогут на творческом пути: профессиональная запись песни, съемка видеоклипа, трансляция на телевизионных каналах и радиостанциях. Школьники получили в подарок запись авторской песни в студии, путевки в ВДЦ «Смена» и ротацию на «Классном радио».