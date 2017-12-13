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Культура
 14.12.2017 08:47

Школьник из Волгоградской области стал призером прошедшего в Сочи Всероссийского музыкального фестиваля


Призером заключительного этапа Всероссийского молодежного музыкального фестиваля «Я люблю тебя, Россия!», который прошел в Сочи, стал волгорадский певец Егор Прудников. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Роспатриотцентра, школьник был отмечен в номинации «Исполнители возрастной категории 8-13 лет»  за авторское произведение.
Перед сочинской аудиторией выступили 12 финалистов из разных регионов нашей страны – как сольных исполнителей, так и коллективов, прошедших заочный отбор и дополнительные испытания. Каждый из них спел о самом дорогом и близком каждому – своей малой Родине, семье, любви и добре.
Оценивали выступающих  эксперты Денис Гладкий и Александр Новиков (группа Интонация), режиссер Дмитрий Литвиненко, актриса Мария Ахметзянова, DJ Feel (Top 100 world DJs), певица Екатерина Ковская, композитор Юлиана Донская, музыкант Владимир Ермолов (Вова Че Морале), певец Элвин Грей, ведущий Эдуард Меркер, режиссер Эдуард Тадевосян, руководитель коммерческой рекламы и спец. маркетинговых проектов «Роза Хутор» Сергей Задорин.
Надежда Точилкина из Саратовской области, дуэт Магуля Мезинова из республики Башкортостан  и Юлия Бойко из Москвы,  сестры Софья и Радмира Мантулины из Красноярска стали триумфаторами финала Всероссийского молодежного музыкального фестиваля. Гран-при достался певице Арсении из Тверской области.
Главными наградами для молодых музыкантов стали призы, которые помогут на творческом пути: профессиональная запись песни, съемка видеоклипа, трансляция на телевизионных каналах и радиостанциях. Школьники получили в подарок запись авторской песни в студии, путевки в ВДЦ «Смена» и ротацию на «Классном радио». 

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Происшествия 13.12.2017 15:53

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Расследования 13.12.2017 15:30

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Общество 13.12.2017 14:46

Единственный банкомат ПАО «Сбербанк России», обслуживающий жителей поселков Береславка, Заря и Пархоменко Калачевского района Волгоградской области, стал предметом особого внимания селян.  Старый банкомат довольно часто выходит из строя и подчас люди не могут ни снять деньги, ни произвести необходимые платежи.  С просьбой повлиять на ситуацию люди обратились к уполномоченному по правам человека в Волгоградской области Валерию Ростовщикову, сообщает ИА "Высота 102". В качестве примера граждане приводят ситуацию, когда поломка банкомата в канун 2017 года оставила селян без пополнения денежных средств почти на две недели. Жалобы волгоградцев в органы местной власти, в банковское учреждение положительных результатов не принесли. Как отметили...
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Экономика 13.12.2017 14:46

Собственник «Красного Октября» хотел обанкротить волгоградский завод «спустя рукава» Арбитражный суд Волгоградской области принял к производству заявление межрайонной инспекции федеральной налоговой службы №2 по Волгоградской области о признании банкротом АО «ВМК «Красный Октябрь». Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда. Ранее информагентство сообщало о подаче соответствующего заявления от налоговиков, имеющих финансовые претензии к предприятию на сумму более 660 миллионов рублей. Налоговая инспекция обратилась в суд с аналогичным иском после подачи такого же документа от швейцарской компании RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, за которой стоит собственник предприятия – скрывшийся за границей от уголовного преследования Дмитрий Герасименко. Однако арбитражный суд оставил заявление иностранной компании без...
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Общество 13.12.2017 14:20

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Общество 13.12.2017 13:53 (Обновлено: 13.12.2017 17:38)

Прокурор Волгоградской области Максим Ершов выразил готовность решить возникшую в регионе проблему с лжедольщиками. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», об этом он сегодня заявил на совещании в белом зале администрации региона при участии губернатора, застройщиков и участников долевого строительства. Встреча была посвящена достройке проблемных домов.  Свою озабоченность новым трендом, который создали предприимчивые жители, первым выразил гендиректор компании «Пересвет-Юг» Алексей Цуканов. По его словам, находятся такие граждане, которые,  пользуясь моментом,  покупают почти за бесценок квартиры в долгостроях, на которые готовятся зайти новые застройщики. В итоге количество собственников квартир в доме возрастает, как и возрастает нагрузка на компанию, которая...
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Происшествия 13.12.2017 13:43

30-летнего безработного жителя Тракторозавордского района, укравшего деньги с банковской карты,  задержали волгоградские полицейские. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, инцидент произошел  7 декабря в Советском районе. 53-летний волгоградец пришел в отделение банка около одиннадцати часов вечера. Там он попросил незнакомого мужчину помочь ему снять деньги с банковской карты и назвал ее пин-код. Потом незнакомец сказал,  что карту заблокировал терминал. И посоветовал хозяину связаться со службой техподдержки банка. Доверчивый мужчина пошел домой,  чтобы найти нужный номер телефона. В его отсутствие злоумышленник снял около 90 тысяч рублей. Затем, дождавшись возвращения горожанина, вернул ему карту и ушел....
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Общество 13.12.2017 13:37 (Обновлено: 13.12.2017 13:41)

В здании администрации Волгоградской области появится еще один лифт Ввод в эксплуатацию ситуационного центра в здании администрации Волгоградской области планируется в мае 2018 года. Как уже сообщало  ИА «Высота 102», на эти цели, с учетом проекта, было выделено около 50 миллионов рублей. Ситуационный центр, пояснили в комитете информационных технологий Волгоградской области, представляет собой отдельное помещение на проспекте Ленина, 9,  куда будет стекатьтся информация, необходимая для выработки и принятия решений по актуальным вопросам, также здесь будут внедряться технологии доставки, хранения, обработки, представления информации. Для данных целей  здесь установят соответствующее оборудование и привлекут специалистов. Материально-техническое оснащение СЦ позволит визуализировать собранную информацию, а также оперативно организовать совместную работу нескольких ведомств, а главное...
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