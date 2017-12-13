Из зависти к достатку в Волгограде сожгли старую "шестерку"

32-летний волгоградец из зависти сжег автомобиль своего 57-летнего друга. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 27 ноября во дворе одного из домов Ворошиловского района загорелся старый "ВАЗ" шестой модели. У машины полностью сгорел моторный отсек. Как выяснили эксперты, причиной возгорания стал поджог. В скором времени полицейские нашли и поджигателя. Им оказался давний “друг” пострадавшего. Мужчина заявил правоохранителям, что его знакомый не заслужил своего достатка. После очередной ссоры обидевшийся завистник поджег авто. Причиной конфликта стала их давняя дискуссия о "социальном неравенстве": хозяин машины жил немного лучше, чем его знакомый, собственного транспорта у которого никогда не было.

Теперь мстительному поджигателю грозит до пяти лет тюрьмы за порчу чужого имущества.



