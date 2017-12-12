«Высота 102 ТВ»: В Волгограде на создание новогоднего настроения брошены силы муниципальных оркестров











Смотрите сегодня в программе: музыканты «Волгоградконцерта» взялись за непростую задачу создания новогоднего настроения для жителей бесснежного и серого города. Центральный парк культуры и отдыха меняется: уже весной волгоградцы и гости города смогут прокатиться на новом колесе обозрения. Второе рождение «Спартака»: старый добрый бассейн полностью реконструируют и передадут новому хозяину. Год, принесший беды для дома на Университетском проспекте в Советском районе, завершается хорошими новостями: все жители приобрели новые квартиры.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.