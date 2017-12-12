



Губернатор Андрей Бочаров внес на рассмотрение Волгоградской областной думы кандидатуру Нины Болдыревой для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, данная инициатива связана с истекающим сроком полномочий омбудсмена. Для утверждения Болдыревой на ближайшие пять лет в качестве уполномоченного необходимо более половины голосов депутатов облдумы.

Напомним, к работе Болдыревой у регпарламента ранее возникали некоторые нарекания. В частности, на думских заседаниях законодатели призывали правозащитницу к более активной работе и более содержательным ежегодным докладам о своей работе.

На посту уполномоченного по правам ребенка в статусе госдолжности Нина Болдырева пребывает с 2010 года.



