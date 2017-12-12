|Общество
|12.12.2017 15:36
Губернатор Волгоградской области предложил продлить полномочия детского омбудсмена Нины Болдыревой
Губернатор Андрей Бочаров внес на рассмотрение Волгоградской областной думы кандидатуру Нины Болдыревой для назначения на должность уполномоченного по правам ребенка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации региона, данная инициатива связана с истекающим сроком полномочий омбудсмена. Для утверждения Болдыревой на ближайшие пять лет в качестве уполномоченного необходимо более половины голосов депутатов облдумы.
Напомним, к работе Болдыревой у регпарламента ранее возникали некоторые нарекания. В частности, на думских заседаниях законодатели призывали правозащитницу к более активной работе и более содержательным ежегодным докладам о своей работе.
На посту уполномоченного по правам ребенка в статусе госдолжности Нина Болдырева пребывает с 2010 года.
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|12.12.2017 17:58
Сегодня в интерактивном музее «Россия — моя история» собрались участники конного перехода по маршруту рейда 3-го гвардейского кавалерийского корпуса, посвященного 75-летию начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе облдумы. Казаки Усть-Медведицкого, Второго Донского, Волжского и Волгоградского казачьих округов, члены конноспортивных клубов, региональной Федерации конного спорта, сотрудники кавалерийских взводов патрульно-постовой службы полиции Волжского и Камышина повторили 100-километровый переход конников генерал-майора Иссы Плиева: в 1942-м гвардейцы с боями прошли от Клетского плацдарма до немецких переправ у хутора Набатовского и замкнули кольцо окружения трехсоттысячной группировки противника. Этот переход - дань памяти...
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|Расследования
|12.12.2017 17:50
Три года колонии общего режима получила жительница Котовского района Гутман за перепрятанный синтетический наркотик. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного суда, сегодня инстанция подтвердила приговор, вынесенный райсудом. Известно, что в конце июня женщина нашла в доме, в котором жила, банку из-под кофе. Внутри нее был прозрачный полиэтиленовый пакет, в котором находилась крупная партия синтетического наркотика - так называемой “соли”. Свою находку женщина дважды перепрятывала в жилище. На следующий день к ней с обыском нагрянули полицейские. Правоохранители нашли дурманящее вещество. Женщине было предъявлено обвинение в хранении без цели сбыта. Дело было рассмотрено в особом порядке, так как подсудимая согласилась...
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|Общество
|12.12.2017 17:12
Юным спортсменам, проживающим по улице имени Федотова и Быстрова в Кировском районе Волгограда, наконец-то восстановили аварийную спортивную площадку, которую они ждали более трех лет. Напомним, информагентство рассказывало о ситуации в информационной программе «Взгляд с Высоты»: В Волгограде «зарыли» в песок мечты будущих чемпионов». Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» родители детей, несмотря на, казалось бы, приятную новость, вопросы к строителям остались. Прежде всего, неизвестно, сколько времени продержится сетка, которой огородили спортивную площадку, - рассказывают волгоградцы. «То ли установили ее таким образом, что она «ходит ходуном», то ли само качество материала...
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|Происшествия
|12.12.2017 16:38 (Обновлено: 12.12.2017 16:38)
17-летний подросток из Серафимовичского района Волгоградской области угнал несколько машин, чтобы добраться до любимой девушки, живущей в 80 километрах от него. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, впервые молодой человек пошел на преступление 11 ноября. Тогда он похитил машину односельчанина и, доехав до места встречи, бросил транспорт у поселка возлюбленной. Всего через пару дней он снова решил отправится на встречу на чужом авто. Но 13 ноября удача отвернулась от пылкого влюбленного. Первый угнанный автомобиль заглох еще в поселении. Во второй машине бензин закончился в паре километров от дома "Ромео". А попытка угнать третье авто не удалась -...
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|Общество
|12.12.2017 16:35
Монтаж нового колеса обозрения высотой 50 метров планируется завершить к весне. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время на территории ЦПКиО Волгограда идет монтаж конструкций с закрытыми всесезонными кабинками, в которых предусмотрены обогрев и охлаждение. Параллельно ведутся работы по благоустройству парковой зоны. В администрации Волгоградской области отмечают, что на сегодняшний день завершена реконструкция лишь первой очереди. Долгосрочные планы благоустройства ЦПКиО Волгограда рассчитаны на 3 года. Одним из знаковых мест парка стал уголок, связанный с военной историей города - на том самом месте, где в дни Сталинградской битвы располагался штаб...
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|Экология
|12.12.2017 16:23
В Волгограде и районах области юные участники конкурса эколого-социальных проектов высадили в Год экологии 800 деревьев и кустарников
В АО «КАУСТИК» подводят итоги открытого регионального конкурса эколого-социальных проектов, который одно из крупнейших предприятий Волгоградской области проводило в течение всего Года экологии в России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, осенью минувшего года в комиссию конкурса, грантовый фонд которого составил 1 миллион 700 тысяч рублей, поступило более 100 заявок от некоммерческих организаций и инициативных групп. Главной целью конкурса было вовлечение детей и молодёжи в деятельность по охране окружающей среды. 20 победителей - некоммерческие организации и инициативные группы из Красноармейского и Кировского районов Волгограда, Волжского, Михайловки, Ольховки, Дубовки и других населённых пунктов области -...
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|Общество
|12.12.2017 16:09
Обустройством скотомогильников, которые долгие годы были бесхозными, использовались стихийно, предстоит заняться местным властям Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», в областную думу внесен проект регионального закона о наделении органов местного самоуправления полномочиями в данной сфере. На сегодняшний день ни юридической, ни финансовой возможности привести биотермические ямы, которые могут являться источником заразных болезней, в порядок у районных властей нет. На кладбище животных утилизируются их трупы, мертворожденные плоды, конфискованная мясная, рыбная продукция III и V классов опасности. Ежегодно в регионе утилизируется порядка 5 тысяч тонн трупов животных и прочих биологических отходов. В Волгоградской области числится несколько сотен скотомогильников, большинство...
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|Общество
|12.12.2017 15:41
Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению участка водовода диаметром 300 мм по ул. Д. Джабаева. Для осуществления мероприятий необходимо провести несколько подготовительных процедур: закрыть задвижки по ул. Зевина – ул. Воронова и сбросить воду из трубопровода, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. В связи с этим с 06.00 час. 13 декабря 2017 г. до 20.00 час. 14 декабря 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Советского района Волгограда: — ул. Ващенко; — ул. Габышева; — ул. Гурьева; — ул. Дарвина; — ул. Дворжака; — ул. Д. Джабаева; — ул. Дубинина; — ул. Зевина; — ул. Коганова; ...
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|Экология
|12.12.2017 14:44 (Обновлено: 12.12.2017 14:51)
Более полумиллиона рублей взыскивает Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства с Волгоградского района водных путей и судоходства, филиала федерального учреждения. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе областного арбитражного суда, иск на возмещение ущерба волжским биоресурсам будет рассматриваться 19 декабря. В феврале 2014 года управление Росрыболовства согласовало землечерпательные работы для приведения в порядок волжского фарватера. Условием было искусственное воспроизводство водных биологических ресурсов. Организация после завершения работ должна была выпустить в Волгу более 36 тысяч мальков русского осетра весом не менее 3 граммов и более 270 тысяч особей сазана весом не меньше 15 граммов. Но этого сделано не было. Теперь природоохранная организация требует...
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|Общество
|12.12.2017 14:34
В администрации Волгограда утвержден план празднования Нового года и Рождества. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации города, так, в различных районах областного центра в предновогодние и посленовогодние дни пройдет более 150 мероприятий – концертов, конкурсов, балов и т.д. Основные события, связанные с празднованием Нового года, будут происходить в Центральном районе Волгограда. Власти города уже начали подготовку к бессонной ночи. Так, в местах массового празднования будет организована торговля, установлены передвижные туалеты, также дано распоряжение об увеличении количества подвижного состава общественного транспорта с 31 декабря 2017 года до 1 января 2018 года, связывающего Центральный район...
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|Общество
|12.12.2017 13:36
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Волгоградский аграрный университет, Волгоградский государственный медицинский университет и Волгоградская государственная академия физкультуры вошли в первую половину национального рейтинга вузов, который показывает востребованность высших учебных заведений со стороны российской экономики. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на исследование, подготовленное в рамках проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня», Волгоградский медуниверситет, в частности, занял 17-е место из 48 медицинских вузов страны. Волгоградский аграрный университет - такую же строчку среди 54 вузов сельхознаправленности. В категории гуманитарных вузов Волгоградский государственный социально-педагогический университет расположился на 18-ом месте, а Волгоградская государственная физкультурная академия заняла 33-е...
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|Общество
|12.12.2017 13:18
Вмешательство прокуратуры потребовалось, чтобы заменить прогулочную кресло-коляску ребенку-инвалиду. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, это произошло в результате проверки правоохранителями деятельности фонда социального страхования по обращению родителей ребенка. О невозможности заменить в госучреждении отслужившее свое кресло они рассказали прокурору Волгоградской области во время его встречи с жителями региона в приемной президента РФ. С результатами проверки районный прокурор обратился в суд, но фонд соцстрахования в добровольном порядке исправил ситуацию. Теперь маленький волгоградец с ограниченными возможностями обеспечен необходимым ему средством реабилитации.
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|Происшествия
|12.12.2017 12:42 (Обновлено: 12.12.2017 13:05)
Все имевшиеся в доме деньги и украшения украла у молодой семьи 25-летняя жительница Камышинского района, представившаяся колдуньей. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД РФ по региону, злоумышленница познакомилась с будущей жертвой в больнице. После выздоровления женщина пришла в гости к своей знакомой и ее мужу. Гостья сказала хозяйке, что на семью кто-то навел порчу, но она может избавить молодых от проклятия. Но для этого ей нужно снять “дурной глаз” с денег и украшений. Получив имущество для проведения обряда., мошенница скрылась. Лжеколдунью задержали сегодня. Ей грозит до пяти лет тюрьмы за мошенничество.
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|Происшествия
|12.12.2017 11:43
Три человека были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями в результате стрельбы на свадьбе. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, инцидент произошел накануне в Волжском на улице Машиностроителей. Четверо гостей вышли подышать воздухом. Один из них, поссорившись с другими, достал травматический пистолет и начал стрелять в своих спутников. Ранения получили 47-летнмй житель Саратовской области, 29-летний житель Воронежской области и 28-летний местный парень. Их доставили в больницу. Полицейские быстро задержали стрелка, которым оказался 45-летний безработный волжанин. В совершенном преступлении он сознался. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Мужчине грозит до двух лет тюрьмы за причинение легкого вреда...
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|Спорт
|12.12.2017 11:33
В настоящее время рассматривается вопрос о передаче бассейна "Спартак", расположенного у стадиона "Волгоград Арена", в хозяйственное ведение ФГБОУ ВО "Волгоградская государственная академия физической культуры". Как сообщили ИА "Высота 102" в ФГУП "Спорт-Инжиниринг", передача объекта может состоятся после завершения капитального ремонта бассейна, который планируют полностью закончить во втором квартале 2018 года. Напомним, госкомпания "Спорт-Инжиниринг" летом 2016 года выкупила бассейн "Спартак" у волгоградских профсоюзов за 56 миллионов 334 тысячи рублей. В настоящее время на объекте идет капитальный ремонт. Первый этап работ выполняло ООО "Дизайн-Сервис" из Москвы, которое год назад выиграло открытый конкурс и подписало контракт. Его стоимость -...
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12 декабря 17:50
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Губернатор Волгоградской области предложил продлить полномочия детского омбудсмена Нины Болдыревой 28
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Общество
12 декабря 17:12
12 декабря 16:35
12 декабря 15:41
12 декабря 15:36
Губернатор Волгоградской области предложил продлить полномочия детского омбудсмена Нины Болдыревой 28
12 декабря 14:34
12 декабря 13:18
12 декабря 10:13
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