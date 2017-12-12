В Советском районе Волгограда пройдут работы на водопроводе

Компания «Концессии водоснабжения» проведет работы по подключению участка водовода диаметром 300 мм по ул. Д. Джабаева. Для осуществления мероприятий необходимо провести несколько подготовительных процедур: закрыть задвижки по ул. Зевина – ул. Воронова и сбросить воду из трубопровода, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. В связи с этим с 06.00 час. 13 декабря 2017 г. до 20.00 час. 14 декабря 2017 г. будет временно ограничено водоснабжение по следующим улицам Советского района Волгограда:

— ул. Ващенко;

— ул. Габышева;

— ул. Гурьева;

— ул. Дарвина;

— ул. Дворжака;

— ул. Д. Джабаева;

— ул. Дубинина;

— ул. Зевина;

— ул. Коганова;

— ул. Кошута;

— ул. Мочалова;

— ул. Павленко;

— ул. Пассара;

— ул. Полухина;

— ул. Пчелина;

— пер. Райский;

— ул. Родниковая;

— ул. Савицкого;

— ул. Сарафанова;

— ул. Соловьиная;

— ул. Фучика;

— ул. Хрюкина;

— ул. Черемуховая;

— ул. Я. Райниса.

После проведения необходимых работ специалисты откроют задвижки и вода вновь поступит по обновленному водоводу в дома жителей района.

Работы проводятся в рамках реализации инвестиционной программы 2015-2017 гг. В период отключения потребителей от системы водоснабжения будет дополнительно организован подвоз воды.

Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99-67-96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание: кратковременные сложности сегодня – это надежная работа водопровода на долгие годы вперед.