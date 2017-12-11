Две жительницы Владимирской области ответили в волгоградском суде за кражу денег у пенсионеров. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, мошенницы приходили к пожилым людям под видом соцработников. Они предлагали пенсионерам поменять их деньги на купюры нового образца. А затем похищали сбережения. Следователи выяснили, что таким образом "гастролеры" обобрали троих пенсионеров. И выманили у доверчивых стариков более четверти миллиона рублей.

Краснооктябрьский районный суд приговорил 32-летнюю Фатиму Чубанову к 3 годам 2 месяцам колонии общего режима, а 59-летнюю Розалию Думан к двум с половиной годам колонии-поселения. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.