Жители дома в Волгограде задыхаются от жары в своих квартирах

В то время, когда многие волгоградцы жалуются на недостаток тепла в своих квартирах, в доме №31 по ул. Козловской Ворошиловского района – другая проблема. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, каждый раз с началом отопительного сезона температура в квартирах повышается до 30 градусов. Это пагубно сказывается на здоровье проживающих в этом доме, утверждают горожане. «Мы неоднократно обращались в УК «Ворошиловскую эксплуатирующую компанию», которая обслуживает наш дом, но нам отвечают, чтобы «мы открыли окно и жили так», - рассказывают жители. – Но нам кажется неразумным отапливать улицы Волгограда таким образом. Счета за отопление растут с каждым годом и являются большой частью трат любой семьи России». Также работники эксплуатирующей компании, как рассказали горожане, советовали поставить индивидуальные заглушки в квартиры, чтобы регулировать количество горячей воды, которая поступает в батареи. Однако жителям квартир, где установлены и используются такие заглушки, пришло уведомление, чтобы заглушки были всегда открыты, так как мешают общей циркуляции воды. Жители дома уже обратились в жилищную инспекцию с просьбой проверить деятельность УК «Ворошиловская эксплуатирующая компания», которая, по мнению волгоградцев, нарушает ГОСТ 30494-2011 и СанПиН 2.1.2.2645-10, согласно которым допустимая температура в жилых помещениях в холодное время года должна быть не больше 23 градусов. Из инспекции пришел ответ, что в обращении жильцов есть основание для проведения проверки. Однако температура в квартирах становится только выше, утверждают волгоградцы. «Пожалуйста, помогите нам не умереть от жары в своих квартирах!», - посылают сигнал о помощи горожане.



