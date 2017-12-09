



В эти минуты на улице Краснознаменской в центре Волгограда спецтехника приступила к демонтажу нелегального киоска по продаже сухофруктов, овощей и фруктов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», владельцы торгового объекта из ООО «Хорека-Волгоград-2005» до последней минуты всячески пытались препятствовать сносу. Продавец-арендатор продолжал торговлю даже после того, как объект обесточили. Однако через какое-то время киоскер все же пошел на контакт с представителями администрации и начал выносить на улицу ящики с продукцией. Хозяева строения забрали кондиционер, плафон и даже урну. После чего сотрудники специализированной службы приступили к подъему краном пустого ларька для его дальнейшей погрузки в грузовик. Сам торговый объект доставят на штрафстоянку.





Ранее информагентство сообщало, что городские власти уже пытались демонтировать торговый объект накануне, но им не удалось это сделать, так как внутри павильона закрылась его хозяйка. Затем, вероятно, она сдала «вахту» охраны продавцу, который также не реагировал на призывы освободить павильон. Тем не менее, городские службы уже обесточили объект. Этому всячески пыталась помешать энергичная женщина, называющая себя хозяйкой, которая угрожала уволить всех, в том числе обеспечивающих безопасность процесса демонтажа полицейских.

Представители ООО «Хорека-Волгоград-2005» сегодня также пытались остановить снос киоска, показывали решение арбитражного суда, который, якобы, запретил его демонтаж. Между тем, как следует из картотеки арбитражного суда Волгоградской области, фирма уже оспаривала решение городских властей о демонтаже киоска как незаконного стационарного торгового объекта, но арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии в этом споре. Затем данное решение было оставлено в силе в Двенадцатом апелляционном суде. Однако уже после вступившего в силу решения суда фирма «Хорека-Волгоград-2005» вдруг снова обращается в арбитражный суд с аналогичными требованиями, (а арбитражный суд принимает это заявление – прим. Ред. ИА «Высота 102»). При этом она ссылается на требование признания незаконным документа о фотофиксации незаконного торгового объекта, который якобы был издан в администрации Волгограда 10 ноября 2017 года. Однако, как стало известно информагентству, в мэрии о существовании такого фотоотчета не знают и намерены обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки на предмет его возможной подделки.