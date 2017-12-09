Подрядчик строительства «фонтана-убийцы» в Волгограде заплатит неустойку за ремонт фонтанов в Волжском

Почти 600 тысяч рублей неустойки за нарушение сроков исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту фонтанов в Волжском должна выплатить ЗАО «АСТИ Альфа». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, компания хотела взыскать с комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского, выступившего заказчиком работ, 248 тысяч рублей – сумму, которую внес подрядчик в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств по контакту. Однако представители компании не учли, что, согласно договору, эта сумма возвращается при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств. В свою очередь представители мэрии подали встречный иск с требованием взыскать с подрядчика неустойку в сумме почти 5 миллионов рублей за нарушение сроков выполнения обязательств по контракту, рассчитанную за период с 21 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года. По материалам дела, ЗАО «АСТИ Альфа» в мае 2014 года заключило контракт на выполнение капитального ремонта фонтанов №№2,3,4,5 на пл. Ленина Центральная аллея, фонтана у военкомата, напротив 23 микрорайона. Согласно представленным суду документам следует, что работы были выполнены не в полном объеме, сданы заказчику с опозданием и на сумму, меньшую, чем предусмотрено договором. Проверив расчеты неустойки истца, суд посчитал их неверными и снизил сумму до 593 773,71 рубля. Решение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.

Напомним, что фирма «АСТИ Альфа» получила скандальную известность в 2015 году, после трагической гибели 12-летнего подростка в фонтане в Краснооктябрьском районе Волгограда.













Мальчик купался в фонтане. В какой-то момент автоматически включились насосы по забору воды, и школьника присосало к сливному отверстию, которое не было закрыто решеткой. Помочь мальчику не смогли ни его приятель, ни проходившие мимо люди. Суд позже установит, что проведенные работы по установке фонтана «не отвечали требованиям безопасности». Подрядной организацией выступало как раз ЗАО «АСТИ Альфа». Виновники этой кошмарной истории, причиной которой стала преступная халатность, получили сроки. Директор МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольга Лемякина приговором суда от 24 октября 2016 года получила 1 год колонии-поселения, гендиректор фирмы-подрядчика «АСТИ Альфа» Александр Пошнагов - 2 года колонии общего режима.



