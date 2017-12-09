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Общество
 10.12.2017 16:17

Подрядчик строительства «фонтана-убийцы» в Волгограде заплатит неустойку за ремонт фонтанов в Волжском

Почти 600 тысяч рублей неустойки за нарушение сроков исполнения муниципального контракта по капитальному ремонту фонтанов в Волжском должна выплатить ЗАО «АСТИ Альфа». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение арбитражного суда Волгоградской области, компания хотела взыскать с комитета по обеспечению жизнедеятельности администрации Волжского, выступившего заказчиком работ, 248 тысяч рублей – сумму, которую внес подрядчик в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств по контакту. Однако представители компании не учли, что, согласно договору, эта сумма возвращается при условии надлежащего исполнения всех своих обязательств. В свою очередь представители мэрии подали встречный иск с требованием взыскать с подрядчика неустойку в сумме почти 5 миллионов рублей за нарушение сроков выполнения обязательств по контракту, рассчитанную за период с 21 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года. По материалам дела, ЗАО «АСТИ Альфа» в мае 2014 года заключило контракт на выполнение капитального ремонта фонтанов №№2,3,4,5 на пл. Ленина Центральная аллея, фонтана у военкомата, напротив 23 микрорайона. Согласно представленным суду документам следует, что работы были выполнены не в полном объеме, сданы заказчику с опозданием и на сумму, меньшую, чем предусмотрено договором. Проверив расчеты неустойки истца, суд посчитал их неверными и снизил сумму до 593 773,71 рубля. Решение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.
Напомним, что фирма «АСТИ Альфа» получила скандальную известность в 2015 году, после трагической гибели 12-летнего подростка в фонтане в Краснооктябрьском районе Волгограда. 



Мальчик купался в фонтане. В какой-то момент автоматически включились насосы по забору воды, и школьника присосало к сливному отверстию, которое не было закрыто решеткой. Помочь мальчику не смогли ни его приятель, ни проходившие мимо люди. Суд позже установит, что проведенные работы по установке фонтана «не отвечали требованиям безопасности». Подрядной организацией выступало как раз ЗАО «АСТИ Альфа». Виновники этой кошмарной истории, причиной которой стала преступная халатность, получили сроки. Директор МБУ «Жилищно-коммунальное хозяйство Краснооктябрьского района Волгограда» Ольга Лемякина приговором суда от 24 октября 2016 года получила 1 год колонии-поселения, гендиректор фирмы-подрядчика «АСТИ Альфа» Александр Пошнагов  - 2 года колонии общего режима.

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Экономика 10.12.2017 13:25

Подведены итоги тринадцати из пятнадцати размещенных на сайте госзаказов лотов о привлечении кредитных средств на покрытие дефицита бюджета Волгоградской области и долговых обязательств региональной казны. Как сообщает ИА «Высота 102», единственным участником тринадцати аукционов, объявленных комитетом финансов Волгоградской области, и, соответственно, победителем стал Сбербанк. По двум аукционам протокола подведения итогов еще нет. Однако уже сейчас можно сказать, что уже состоявшееся оформление 10-миллиардного кредита обойдется Волгоградской области в 3 миллиарда рублей. Всего, напомним, Волгоградская область намеревается  взять до конца года более 12 миллиардов рублей кредитных средств. Из-за того, что в аукционах принял участие единственный участник, сэкономить по итогам данной процедуры не...
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Аналитика 10.12.2017 11:04

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Общество 10.12.2017 10:18

Здание недостроенного детского сада и начальной школы выставлено на торги в Волжском. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление главы администрации городского округа, речь идет об объекте незавершенного строительства, включенного в программу приватизации городского имущества. Начальная цена здания со  степенью готовности 71% общей площадью около 1,7 тыс. кв.м. с земельным участком более 8 тысяч кв.м. – около 13,5 миллиона рублей. Однако, скорее всего, покупатель не сможет использовать данный объект по назначению. Во-первых, из-за отсутствия проектно-сметной документации, во-вторых – из-за того, что техническое состояние здания оценено как ограниченно работоспособное. 
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Общество 09.12.2017 21:09

ПАО «Волгоградэнергосбыт» обратилось в арбитражный суд Волгоградской области с заявлением о признании банкротом Волгоградского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на картотеку арбитражного суда Волгоградской области. Как пояснили ИА «Высота 102» в региональной организации, поводом для обращения в суд стала задолженность регионального отделения за потребленную электроэнергию. Однако в организации не считают этот долг реальным. Так, в ПАО «Волгоградэнергосбыт», по словам работников общества, насчитали 3 миллиона рублей долга на том основании, что был пропущен межпроверочный срок трансформаторов и прибора учёта электроэнергии. «На основании этого поставщик электроэнергии по формальному признаку предъявил организации претензию, якобы, электроэнергия...
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Спорт 09.12.2017 19:21

“Спартак-Волгоград” победил "Мишкольци" из Венгрии со счетом 10:7 Победой  ватерполистов “Спартак-Волгоград” со счетом 10:7 (2:2; 4:3; 2:2; 2:0) завершилась их ответная домашняя встреча с венгерской командой "Мишкольци", сообщает корреспондент ИА "Высота 102". Игра в рамках четвертьфинала Кубка Европы проходила в плавательном комплексе “Спартак”. Счёт открыла команда гостей. Желая отыграться спартаковцы предприняли ряд атак. За  4 минуты до конца первого тайма волгоградцы сравняли счет, но через 40 секунд венгры забросили второй мяч. Волгоградцы забросили ответный мяч за 17,3 секунды до конца первого тайма. Второй временной отрезок остался за волгоградцами  - 4:3.  В середине третьего периода ватерполисты “Спартака”  вели со счётом 7:5. Но к концу временного отрезка гости...
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Экология 09.12.2017 16:07

Четырех жителей Иловлинского района Волгоградской области суд признал виновными в нарушении требований Правил рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на судебные решения, в конце октября этого года мужчины рыбачили на реке Дон с использованием запрещенных орудий лова: донных удочек с количеством крючков по 14 и 15 штук, сетных ловушек (вентерей) длиной 1,8 м. При этом водных биологических ресурсов выловлено не было. По решению суда, каждому любителю незаконного лова предстоит выплатить административный штраф в размере 2000 рублей. 
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Общество 09.12.2017 13:57

В центре Волгограда вместо старых вязов высадят четырехметровые клены Усыхающие вязы на улице Невской в Волгограде заменят кленами. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу мэрии Волгограда, в рамках комплексного благоустройства улицы подрядная организация планирует высадить несколько десятков крупномерных саженцев клена высотой до 4 метров. Сообщается, что вязы были обследованы группой агроэкологов. Как показал осмотр, зеленые насаждения пришли в неудовлетворительное и аварийное состояние: часть деревьев поражены заболеваниями и вредителями, а корневая система ослаблена.  Новые деревья планируют высадить уже в этом году, если позволит погода. При надлежащем уходе саженцы клена способны вырастать за год на один метр и в короткий срок превратиться во взрослое...
Прочитана: 2057 раз
Общество 09.12.2017 12:14

В Волгограде дольщики «Династии» требуют признать их дом проблемнымСегодня сквер около Царицынской оперы в Краснооктбрьском районе Волгограда, ставший уже традиционным местом для проведения митингов обманутых дольщиков, заняли несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», люди, а их собралось порядка 30 человек, в очередной раз потребовали достроить дом, который должны были сдать еще два года назад. По мнению дольщиков, а всего их насчитывается около 250 человек, застройщики – ООО «Стройснаб» и завод ЖБИК – лишь создают видимость строительного процесса. Так, ежедневно на стройку выходит по одному-два человека, которые якобы работают. На самом деле, заявили участники митинга, в доме до сих пор не могут возвести даже крышу....
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Происшествия 09.12.2017 10:37

Три человека пострадали в опрокинувшейся в кювет "Škoda Octavia" в Еланском районе. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МВД России по Волгоградской области, авария произошла около трех часов ночи на 11 км дороги "Самойловка-Шумилинская". Водитель иномарки превысил скорость и потерял управление. Машина вылетела с дороги и опрокинулась в кювет. В ДТП травмы получили трое пассажиров: две женщины 27 и 30 лет, а также 28-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы.
Прочитана: 4326 раз
Расследования 09.12.2017 08:52

В Арбитражный суд Волгоградской области поступило новое - второе исковое заявление о признании банкротом Волгоградского металлургического комбината (ВМК) "Красный Октябрь". Его, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на суд, подала Межрайонная инспекция ФНС №2 по Волгоградской области. По данным налоговиков, долги "Красного Октября" превышают более 600 млн рублей. Акции и имущество "Красного Октября" в настоящее время арестованы в рамках расследования уголовных дел в отношении владельца "Красного Октября" Дмитрия Герасименко, который объявлен в международный розыск. Он обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") и ч 4. ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Герасименко инкриминируется незаконный вывод...
Прочитана: 7839 раз
Общество 09.12.2017 08:23

Арестованное за долги здание заводоуправления Волгоградского тракторного завода, расположенное на площади им. Дзержинского, 1, продано новому собственнику законно. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области отказал в иске бывшему владельцу объекта - ОАО "Территория промышленного развития "ВГТЗ" - в требованиях о признании недействительными торгов по продаже здания и договора купли-продажи арестованного имущества. Как следует из материалов дела, указанное имущество было передано в конце мая этого года на основании постановления пристава-исполнителя в территориальное управление Росимущества на реализацию на открытых торгах. Начальная продажная цена объекта была определена в сумме 36 миллионов 640 тысяч рублей без учета НДС. Общая площадь здания...
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10 декабря 14:48
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10 декабря 11:58
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