В эти минуты на улице Кранознаменской в Центральном районе Волгограда начался демонтаж нелегального киоска по продаже сухофруктов, овощей и фруктов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», накануне городским властям не удалось это сделать, так как внутри павильона закрылась его хозяйка. Затем, вероятно, она сдала «вахту» охраны продавцу, который также не реагировал на призывы освободить павильон. Тем не менее городские службы уже обесточили объект. Этому всячески пыталась помешать энергичная женщина, называющая себя хозяйкой, которая угрожала уволить всех, в том числе обеспечивающих безопасность процесса демонтажа полицейских. Примечательно, что отсутствие света не повлияло на работу киоска - продавец, который арендует этот торговый объект, не покидает его и продолжает торговлю. Вместе с ним на рабочем месте находятся его брат и сын.Между тем, киоск по продаже сухофруктов принадлежит ООО «Хорека-Волгоград-2005». Как следует из картотеки арбитражного суда Волгоградской области, фирма уже оспаривала решение городских властей о демонтаже киоска как незаконного стационарного торгового объекта, но арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии в этом споре. Затем данное решение было оставлено в силе в Двенадцатом апелляционном суде. Однако уже после вступившего в силу решения суда фирма «Хорека-Волгоград-2005» вдруг снова обращается в арбитражный суд с аналогичными требованиями, (а арбитражный суд принимает это заявление – прим. Ред. ИА «Высота 102»). При этом она ссылается на требование признания незаконным документа о фотофиксации незаконного торгового объекта, который якобы был издан в администрации Волгограда 10 ноября 2017 года. Однако, как стало известно информагентству, в мэрии о существовании такого фотоотчета не знают и намерены обратиться в следственные органы с заявлением о проведении проверки на предмет его возможной подделки.К слову, ООО «Хорека-Волгоград-2005» также считает себя владельцем другого киоска, расположенного на ул. Невской, который тоже будет демонтирован как нелегальный нестационарный объект. Все эти павильоны, как и объекты на Привокзальной площади, были возведены незаконно, что подтверждается решениями судов. Однако их владельцы демонстрируют отчаянно упрямство и всячески сопротивляются исполнению судебных производств. Причина такого «упрямства» очевидна. Так, по некоторым данным, нелегальные торговые киоски, расположенные в оживленных местах Волгограда, приносят их владельцам несколько десятков тысяч рублей прибыли в месяц. Естественно, речь идет о черном нале, который проходит мимо городской казны.