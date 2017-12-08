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Общество
 09.12.2017 12:14

В Волгограде дольщики «Династии» требуют признать их дом проблемным


Сегодня сквер около Царицынской оперы в Краснооктбрьском районе Волгограда, ставший уже традиционным местом для проведения митингов обманутых дольщиков, заняли несостоявшиеся новоселы ЖК «Династия». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», люди, а их собралось порядка 30 человек, в очередной раз потребовали достроить дом, который должны были сдать еще два года назад. По мнению дольщиков, а всего их насчитывается около 250 человек, застройщики – ООО «Стройснаб» и завод ЖБИК – лишь создают видимость строительного процесса. Так, ежедневно на стройку выходит по одному-два человека, которые якобы работают.


На самом деле, заявили участники митинга, в доме до сих пор не могут возвести даже крышу. Также в здании еще не установлены лифты. Между тем, главная претензия властям, озвученная сегодня на митинге, состоит в том, что, по мнению дольщиков, чиновники не хотят признавать ЖК «Династия» долгостроем. Так, по их словам, в администрации региона даже не приняли  так называемую дорожную карту, где могли быть определены этапы достройки дома. Некоторые из дольщиков, которые считают себя обманутыми, уже выиграли иски у застройщика с требованием оплаты неустойки за срыв срока сдачи дома. Однако, как заявили они корреспонденту ИА «Высота 102», застройщик не выполняет решение суда, «бегает и меняет счета». По мнению несостоявшихся новоселов, региональные власти включают не все рычаги влияния на застройщика, что дает ему повод «вешать всем лапшу на уши». Люди считают, что закон о долевом строительстве стал приманкой для разного рода мошенников, которые обманули людей, не построив оплаченные дольщиками квартиры. При этом создание компенсационного фонда застройщиков не решит проблемы тех граждан, которые вложились в будущее жилье год, два, три назад, считают волгоградцы.


ЖК "Династия"  - это 19-этажный дом по ул. Огарева, 21б в Ворошиловском районе. У застройщика «Династии» есть еще проблемные объекты – ЖК «Чайка-2», который практически и не строился, а также ЖК «Адмиралтейский». Между тем, на одном из совещаний, проведенных в администрации Волгоградской области, представители застройщика назвали одной из причин невыполнения обязательств перед дольщиками плохую продажу квартир. При этом чиновники выразили изумление ценам, по которым продавалось жилье в проблемном доме. Дольщики «Династии» уже выходили на митинг и требовали от властей защитить их гражданские права. Между тем, как недавно заявила заместитель губернатора Валентина Гречина, в 2017-2019 года планируется сдать в эксплуатацию 16 домов, в том числе 3 дома – до конца года. Некоторые объекты достраивают другие застройщики. В производстве следователей в настоящее время находятся восемь дел, связанных с нарушением прав обманутых дольщиков.  



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