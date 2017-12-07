В Волгограде из-за курильщика самолет совершил вынужденную посадку

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Самолет авиакомпании "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), следовавший из Петербурга в Нальчик (рейс DP-511), совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда из-за курильщика на борту, сообщил "Интерфаксу" источник в компании.

"Около 16.00 по московскому времени была совершена вынужденная посадка в аэропорту Волгограда. Причина - курение на борту", - сказал собеседник агентства.

Нарушителю правил полета грозит крупный штраф.

Кроме того, перевозчик может обратиться в суд с исковым заявлением о взыскании с пассажира понесенных в результате инцидента убытков.

Так, в четверг, 7 декабря, Тосненский районный суд Ленинградской области удовлетворил иск АК "Победа" к М.А. Халилову на 190 тыс. рублей за инцидент связанный с курением на борту самолета компании, который следовал рейсом Махачкала-Петербург 21 июля 2017 года.



