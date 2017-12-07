В течение одного месяца, согласно решению арбитражного суда Волгоградской области, компания "Дорстройсервис" из Северной Осетии-Алании должна устранить дефекты на проспекте Жукова и ряде улиц в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, участки разрушения асфальтобетонного покрытия проезжей части, колейность и проблемы с люками были зафиксированы комиссией в марте этого года. В ее состав вошли представители МУ "Комдострой", подрядчика ООО "Дорстройсервис". Все дефекты выявлены в период гарантийного срока, предусмотренного муниципальным контрактом по ремонту дорог. В судебном решении прописаны объекты, где необходимо выполнить работы. Это ул. Хользунова в Краснооктябрьском районе Волгограда, где зафиксировано разрушение асфальтобетонного покрытия проезжей части на примыкании к ул. Верхоянская. Аналогичные дефекты выявлены на сопряжении с местным проездом по ул. Еременко. На проспекте Жукова в Дзержинском районе отмечено разрушение сопряжений асфальтобетонного покрытия проезжей части в количестве 550 пог.м. (в том числе от ул. Иртышской до ул. Джаныбековской 300 пог. м., от ул. Джаныбековской до ул.Качинцев 100 пог.м., перекресток Хорошева 100 пог. м., от Хорошева до Самарского разъезда 50 п.м. локально). На пересечении пр. Жукова и ул.Рокоссовского зафиксировано отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 см., а также "колейность с гребнями выпора" в районе троллейбусной остановки Каспийская по направлению к центру города. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленные сроки.



