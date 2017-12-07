«Высота 102 ТВ»: Скандальное дело депутатов гордумы Волгограда пухнет от показаний тысяч свидетелей











Смотрите сегодня в программе: депутатов волгоградской городской думы Алексея Зверева, Евгения Щура и их бывшего коллегу Федора Литвиненко предпочли оставить в изоляции на время следствия. 4 кг смерти: молодой курьер с сумкой, набитой синтетическими наркотиками, задержан по дороге в Волгоград. Операция «Жилье»: сотрудники МЧС напомнили жителям Краснослободска о правилах соблюдения пожарной безопасности. Арбитражный суд решил так: заявление швейцарской фирмы о банкротстве завода «Красный Октябрь» оставили без движения. А никто и не обещал, что будет в срок: лестничные сходы с Комсомольского путепровода вот - вот доделают.

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