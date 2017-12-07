



Сегодня Центральный районный суд Волгограда отказал в удовлетворении жалобы руководства АО «ВМК «Красный Октябрь» на действия следователя ГУ МВД по Волгоградской области Игоря Смирнова, продлившего арест на акции металлургического комбината и на имущество предприятия – электросталеплавильный цех №2 (ЭСПЦ №2). Суд согласился с доводами следователя, что продление ареста является необходимым для расследования дела в отношении владельца металлургического комбината – Дмитрия Герасименко, которого подозревают в хищении кредита в размере 65 миллионов долларов. Также сохранение имущества предприятия - это гарантия удовлетворения требований существующих кредиторов. Между тем, представители предприятия заявили, что арест на здание цеха является препятствием для установки сухой газоочистки, а невозможность совершать операции с акциями лишает комбинат возможности приобрети необходимое оборудование. Такую же версию, напомним, озвучивал скрывающийся на Кипре Дмитрий Герасименко во время недавней пресс-конференции. Тогда беглый владелец металлургического предприятия общался с журналистами по скайпу. Львиную часть этого общения Герасименко посвятил «жалобам» на того самого следователя Игоря Смирнова, который якобы развязал кампанию по незаконному уголовному преследованию убежавшего за границу «металлурга». На сегодняшнем заседании Игорь Смирнов напомнил, что газоочистка была приобретена "Красным Октябрем" еще в 2015 году, однако до сих пор за это оборудование не расплатились. Поэтому нет никакой уверенности в том, что комбинат готов рассчитаться за установку газоочистки.

Между тем, напомним, бывший гендиректор АО ВМЗ «Красный Октябрь» и АО ВМК «Красный Октябрь» Валерий Явецкий заявил недавно «Высоте 102», что не верит в озвученные Дмитрием Герасименко планы по установке газоочистки. По его мнению, к ЧМ-2018 все равно эту работу сделать уже не успеют, однако Валерий Явецкий подозревает, что владелец предприятия и не собирается это делать. Так, заявил бывший гендиректор, снятие ареста с акций и здания цеха может помочь Герасименко получить 2-миллиардный кредит, который станет невозвратным. А с учетом уже имеющихся долгов «Красного Октября» новый кредит не оставит шансов для предприятия выбраться из финансовой ямы и окончательно подведет его к черте банкротства.





Между тем, швейцарская компания RED OKTOBER INTERNATIONAL SA, учредителем которой является Дмитрий Герасименко, уже обратилась в арбитражный суд Волгоградской области с требованием признания банкротом ВМК «Красный Октябрь». Пока это заявление оставлено без движения. Тем не менее все чаще раздаются призывы к федеральному центру взять ситуацию с уничтожением стратегического предприятия страны, работающего в том числе и на оборонзаказ, под контроль правительства РФ.



