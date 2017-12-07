Раскопанные траншеи в Волгограде «украсили» «Доску позора»





Вот такие впечатляющие фотографии прислали нам жители Центрального района, которые длительное время наблюдают пейзажи из незакрытых траншей. Как рассказали ИА «Высота 102» волгоградцы, возмущает даже другое – отсутствие каких-либо работ на коммунальных объектах.









«После долгого ожидания определенных работ по устранению аварии на данном участке к выкопанной яме добавили еще две по улице Двинская и одна рядом с домом №7б по улице Ткачева. В местах прокладки труб скопилась вода и пар. Если задуматься о том, через какие коммуникации доставляется холодная и горячая вода, возникает вопрос – каково качество поставляемых ресурсов и имеют ли эти ресурсы соответствующую нормам температуру, если трубы не защищены от холода и снега?» - вопрошают волгоградцы.









Вы не знаете, как справиться с хамством чиновников, сотрудников учреждений, как заставить представителей власти признать разваливающийся дом аварийным, отремонтировать разбитую дорогу, ликвидировать переполнившиеся свалки, открыть регулируемый пешеходный переход или установить освещение во дворе? Если все ваши аргументы и силы исчерпаны, присылайте в редакцию ИА «Высота 102» фото и видеофакты безобразий, которые вы вынуждены наблюдать.















