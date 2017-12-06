«Высота 102 ТВ»: В Волгограде парковка у офиса «Единой России» стала позором чиновников











Смотрите сегодня в программе: Титулованные спортсмены Волгограда отреагировали на решение МОК о статусе российских атлетов на зимней олимпиаде. Строить: депутаты городской думы Волгограда окончательно решили судьбу перспективной территории у Мамаева Кургана. Как выглядит позор администрации Центрального района: посетители налоговой инспекции, УФАС и офиса «Единой России» уже несколько лет ждут благоустройства востребованной парковки. Вчера купили : подросток - нарушитель за рулем машины стал причиной погони экипажа ДПС по улицам Волгограда.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



