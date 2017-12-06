Волгоградские олимпийские чемпионы раздавлены решением МОК по участию российской сборной в зимней олимпиаде

Волгоградские олимпийцы потрясены решением МОК об отстранении российской сборной от участия в зимней Олимпиаде под флагом своей страны. Как рассказала ИА «Высота 102» директор центра спортивной подготовки по плаванию, восьмикратная чемпионка мира на открытой воде, олимпийская чемпионка Лариса Ильченко, «не иначе, как унижением страны это нельзя назвать». «Я даже боюсь представить, что чувствуют сегодня спортсмены, которые всю жизнь положили на то, чтобы дойти до олимпиады. Наши дети начинают заниматься плаванием в 5 лет, к нам они приходят в возрасте 7 лет, и должно пройти очень много лет, чтобы они достигли успехов в высшем спорте. Мне, например, понадобилось 15 лет, чтобы дойти до своей первой медали. И это был не только мой личный труд, это огромная заслуга тренеров, специалистов, моих родителей, то есть в олимпийских победах есть вклад огромного количества людей, и все они сегодня вместе со спортсменами чувствуют себя оскорбленными», - заявила Лариса Ильченко. По словам олимпийской чемпионки, она разочарована и опечалена решением МОК и считает, что олимпийские игры потеряют свой статус. «Как будут чувствовать себя спортсмены других стран, которые будут прекрасно понимать, что в соревнованиях не участвуют сильнейшие атлеты, можно только представить», - резюмировала она. Что касается предложения МОК по участию наших спортсменов на ОИ-2018 в Пхёнчхане под нейтральным флагом, директор центра была краткой: «Я даже не буду комментировать это, скажу лишь одно – это плевок в сторону России».

Поддержку всем спортсменам сборной России в связи с решением исполкома МОК выразил и олимпийский чемпион, 13-ти кратный чемпион мира, президент Волгоградской областной федерации гребли на байдарках и каноэ Максим Опалев. В комментарии ИА «Высота 102» прославленный атлет рассказал, что болезненно воспринимает то, что произошло. «Сегодня утром читал многочисленные сообщения и комментарии. Это несправедливо по отношению к России, отстраненной на основании косвенных обвинений. Спорт всегда был вне политики, но то, что сейчас творится - нонсенс с политическим окрасом», - поделился Максим Опалев. Что касается участия в предстоящей олимпиаде россиян в нейтральном статусе, то титулованный волгоградец считает, что решения будут сложными. «Как спортсмен, понимаю, что не поехать на главный старт четырехлетия, когда ты на пике формы - это трагедия. Век спортсмена очень мал. Для многих - это, возможно, единственный шанс. Все очень сложно».

Напомним, накануне МОК принял решение отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхёнчхане в 2018 году. В Олимпиаде смогут принять участие только «чистые» спортсмены – те, кто вне подозрений в употреблении допинга, и лишь под нейтральным флагом страны. Это решение МОК вызвало бурю негодования, в том числе прозвучали призывы бойкотировать зимнюю Олимпиаду. Сегодня ожидается заявление президента России Владимира Путина по данному поводу.



