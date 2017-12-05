После жеребьевки ЧМ-2018 растет количество запросов иностранцев на авиабилеты в Волгоград

Самые громкие коррупционные скандалы уходящего года обсудили сегодня силовики и представители общественных организаций на региональном форуме, который прошел в областной прокуратуре, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. О мерах, принимаемых для борьбы с коррупцией, рассказали представители прокуратуры, МВД, следственного комитета, а также депутаты Волгоградской облдумы и сотрудники аппаратов губернатора и регпарламента. Так, начальник антикоррупционного отдела областной прокуратуры Елена Халанская сообщила, что за 2016 год и девять месяцев 2017 года прокуратура выявила около двух с половиной тысяч случаев сокрытия государственными и муниципальными служащими сведений о доходах и имуществе. А вот случаев сокрытия заграничного имущества в декларациях обнаружено не было. Также ...