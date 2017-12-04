Сегодня стартует второй этап продаж билетов на главный турнир FIFA - чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на информацию организаторов турнира, продажа билетов возобновится сегодня в 12.00 по московскому времени. Болельщики из Волгограда и со всего мира смогут подать заявку на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Второй этап продаж будет разделен на два периода. С сегодняшнего дня будут приниматься заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матча открытия и финала, а также иные билетные продукты. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством...