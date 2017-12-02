В Волгограде под вывеской «МАН» стала работать московская компания









Волгоградская сеть магазинов «МАН», похоже, больше не является местной торговой сетью. Как сообщает ИА «Высота 102», теперь под вывеской известной в Волгограде компании работает ООО «Лакки», зарегистрированная в Москве. В кассовых чеках, которые дают покупателям в магазинах, работающих сегодня под вывеской «МАН», с недавнего времени указываются название новой организации и ИНН.













Так, согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Лакки» образовано несколько месяцев назад. В сведениях о регистрации указано, что ООО создано в августе 2017 года. Генеральным директором и единственным учредителем ООО «Лаки» является Владимир Пацков.

Ранее «Высота 102» рассказывала о кризисе в ООО «МАН». В настоящее время в арбитражных судах находятся десятки исков к этой компании от товаропроизводителей, которым сеть задолжала за поставленный товар. Сеть закрыла свои магазине в Камышине, некоторые магазины в Волгограде. Недавно появилась информация, что запущен процесс ликвидации ООО "МАН". Однако торговая компания пока не комментирует ситуацию.



