Газон стадиона «Волгоград Арена» погрузили в зимний сон

"Комсомольская правда" 2.12.2017 ( в сокращении). Перед концертом в Волгограде лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук пообщался с журналистами и рассказал о своих творческих планах, новом альбоме и о впечатлениях от города. - Давненько я не был в Волгограде. Пять лет, по-моему, - вспоминал Юрий Шевчук. - Помню, мы и тогда в гостинице «Волгоград» жили. Она тогда старенькая была, а сейчас, говорят, уже и в ней ремонт сделали, и дороги. Вы готовитесь к чемпионату. А вот Дворец спорта, где пройдет концерт, принес музыкантам немало проблем из-за своего технического состояния. - В российский рок? Верю! Вот вам крест! - побожился лидер группы...

Прочитана: 528 раз