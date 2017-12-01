В Волгоградской области рожденный в День Победы «солнечный» мальчик с семьей живет в «царстве плесени»







Маленькому Гоше 5,5 лет. Таких как он принято называть «солнечными» детьми. Также, как и все остальные сверстники, он любит хулиганить, возиться с игрушками, а еще петь и танцевать. Гоша вместе с мамой и 15-летней сестрой проживают в двухэтажном общежитии в Дубовке. Комнату площадью 14 квадратных метров Лидия Гончарова приобрела на деньги материнского капитала. Других вариантов попросту не было. Но условия здесь самые что ни на есть суровые: кругом плесень, очень много плесени. Горячая вода бывает только «по праздникам», в общей душевой стены буквально черные от грибка, с потолка все время капает, а из огромных щелей в двери дует ветер. Для того, чтобы искупать в таких условиях ребенка и не застудить его – от матери требуется особое мастерство.





Сегодня у Лидии – особенный день. В гостях у нее побывала депутат Государственной думы по Волгоградскому округу Анна Кувычко. Узнав о тяжелейшей ситуации, в которой оказалась мама двоих детей, Анна Александровна, сама воспитывающая троих детей, не смогла остаться равнодушной.

Вот уже полтора года Лидия Гончарова пытается добиться от местных властей положенное ее сыну-инвалиду жилье. От бывшего мужа, отца детей, помощи ждать не приходится - он злоупотребляет спиртным и лишен родительских прав. Последней каплей перед уходом от супруга стала его осознанная или нет, но попытка отравить больного сына – в коляску был подсыпан крысиный яд. Сейчас все эти ужасы позади. Но жить втроем в крохотной комнате, в «царстве плесени» тоже невыносимо.





В июле этого года Дубовский районный суд обязал администрацию города предоставить маленькому Гоше отдельное жилье. И месяц назад власти отрапортовали о выполнении решения суда – позвали Лидию на новоселье. Вот только она от такого подарка отказалась.

Какие сюрпризы ждали маму ребенка-инвалида в новой квартире и какую помощь ей предлагает депутат Госдумы – смотрите в видеосюжете «Высоты 102».



