Хорошо известный в Волгограде, хотя и несколько подзабытый после своей отставки в начале 2016 года с поста заместителя губернатора, Василий Галушкин выходит из тени. На этот раз нигде не работающий после увольнения из администрации региона бывший чиновник собирается внести вклад в дело производства гидроакустической техники для ВМФ России. Как стало известно ИА "Высота 102", Василий Иванович готовится стать новым руководителем АО "ПК «Ахтуба" - волгоградского завода, входящего в крупный концерн "Океанприбор". Кандидатура Галушкина одобрена в головном офисе структуры, расположенной в Санкт-Петербурге. При этом нынешнему руководителю завода Валентину Кантемирову уготовили участь советника нового директора. Потенциальный директор оборонного предприятия "Ахтуба" уже посетил завод. Визит проходил в обстановке секретности. Как сообщили ИА "Высота 102" в заводоуправлении, рабочим под угрозой увольнения запрещено обсуждать и распространять информацию о грядущих переменах в руководящем составе. Однако, по некоторым данным, коллектив предприятия направил письмо в администрацию Волгоградской области с просьбой оградить предприятие от назначения бывшего госслужащего на весьма ответственный пост. Впрочем, в органе исполнительной власти региона эту информацию не подтвердили, хотя и не опровергли.

В послужном списке Василия Галушкина - работа на таких должностях как начальник жилищно-ремонтного треста Ворошиловского района Волгограда, глава администрации Красноармейского района, первый заместитель главы городской администрации, первый вице-губернатор Волгоградской области. Трудился Василий Галушкин и в качестве депутата Государственной думы РФ третьего созыва. Вернувшись в администрацию Волгоградской области в 2008 году, Галушкин, в отличие от многих своих коллег, смог продержаться во власти до 2016 года и поработать в командах губернаторов Николая Максюты, Сергея Боженова и Андрея Бочарова. Распоряжением последнего об отставке было поставлено многоточие в карьере опытного чиновника.

Из скандалов, связанных с работой Василия Галушкина в Волгоградской области, особенно запомнилось привлечение его в качестве свидетеля по делу нефтяной компании "ЮКОС". Тогда в мошенничестве в особо крупном размере обвинялся бывший акционер "ЮКОСа" и бывший депутат Госдумы Владимир Дубов. Дело касалось махинаций на сумму 76 миллиардов рублей. Бюджетные средства были похищены в 1997 году. Огромные деньги были выделены Волгоградской области на строительство жилья для военнослужащих, моста через Волгу и водопровода в Михайловке. Документы, связанные с заключением сомнительных сделок, подписывал как раз занимавший тогда пост вице-губернатора Василий Галушкин.

В 2007 году Василий Галушкин, будучи кандидатом в мэры Волгограда, "прогремел" в студии МТВ, где записывался эфир с его участием. Достоянием общественности стали кадры, где Василий Галушкин признается в дружбе с криминальным авторитетом Владимиром Кадиным и откровенничает на тему предложения Владимира Кадина оказать ему помощь в победе на выборах. "Мочкануть", "пригвоздить", "колом по голове" - эти выражения, помимо нецензурной лексики, позволил себе кандидат в мэры Волгограда, параллельно оскорбивший сотрудников телекомпании.

Фигурантом еще одной некрасивой истории Василий Галушкин стал относительно недавно - когда курировал в Волгограде начавшуюся подготовку к ЧМ-2018. Тогда после сноса Центрального стадиона произошла темная история с вывозом на переработку 388 тонн металла. Выручка от продажи лома обнаружилась в фирме "Волгавтормет". Она была привлечена для демонтажа стадиона по совету все того же Василия Галушкина. В результате почти 2 миллиона рублей были возвращены в бюджет Волгоградской области. Однако, вероятно, осадочек остался. Через какое-то время Василию Галушкину пришлось покинуть администрацию региона. Теперь он вновь готов ринуться в бой и погрузиться в "океан" высокотехнологичного гидроакустического оборудования.



