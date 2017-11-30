Волгоградская компания стала проектировщиком первого в ЮФО межрегионального экотехнопарка

Вступил в законную силу приговор в отношении волжанки, «заминировавшей» плотину ГЭС. Как сообщили ИА «Высота 102» в Волжском городском суде, в мае 2017 года волжанка, находясь в своей квартире, позвонила со своего мобильного телефона на телефон экстренной службы «112» и сообщила заведомо ложную информацию о готовящемся террористическом акте на плотине Волжской ГЭС. Как оказалось, в тот день женщина вместе с гражданским супругом употребляла спиртные напитки и решила развлечься, позвонив в службу спасения. Она сообщила, что якобы подслушала разговор о том, что на плотине ГЭС будет террористический акт. Когда оператор попросил ее представиться, она испугалась и сбросила вызов. В ходе судебного...

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